Христич играет Пугачеву в новом сериале: первые фото в образе

По сюжету, сотрудники милиции расследуют неудавшееся покушение на жизнь главной звезды советской эстрады. Один из правоохранителей уверен, что за преступлением стоит безжалостный наемный убийца по прозвищу Хамелеон. В это же время в Москве и Подмосковье происходит ряд убийств, которые объединяет одна деталь — во рту каждой жертвы убийца оставляет «черную метку». Христич, исполнившая роль известной певицы, отметила: