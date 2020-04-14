Христич играет Пугачеву в новом сериале: первые фото в образе

Телеканал НТВ готовит к показу 16-серийный детектив «Охота на певицу», основанный на реальной истории преследования Аллы Пугачевой маньяком Анатолием Нагиевым в 1970-х. Роль звезды советской эстрады исполнила Анна Христич. Также в проекте снялись Александр Устюгов, Артем Быстров, Алексей Барабаш, Кирилл Полухин.
По сюжету, сотрудники милиции расследуют неудавшееся покушение на жизнь главной звезды советской эстрады. Один из правоохранителей уверен, что за преступлением стоит безжалостный наемный убийца по прозвищу Хамелеон. В это же время в Москве и Подмосковье происходит ряд убийств, которые объединяет одна деталь — во рту каждой жертвы убийца оставляет «черную метку». Христич, исполнившая роль известной певицы, отметила:
Это уникальная возможность сыграть суперзвезду, примерить на себя этот незаурядный способ проживания жизни, пофантазировать, как ходит, дышит, радуется, работает, выкладывается звезда такого масштаба.
Закадровый текст в детективе озвучивает актер Леонид Каневский, который с 2006 года ведет цикл передач «Следствие вели...», посвященный самым громким преступлениям в СССР.
Сериал «Охота на певицу» стартует в эфире телеканала НТВ 20 апреля в 21.00.