Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Наверх
Подборки
30 фильмов
В одной комнате сидели: 30 триллеров про замкнутые пространства
20 фильмов
Русский космос: 20 наших картин о космосе и его обитателях
50 фильмов
Кино унисекс: 50 отличных фильмов, которые можно смотреть вдвоем
10 фильмов
10 любопытных фильмов, которые вы не успели посмотреть в кино
15 фильмов
Разлученные: 15 трогательных мелодрам про любовь на расстоянии
8 телешоу
Школа ремонта: 8 полезных шоу о том, как создать дом своей мечты
20 сериалов
Выходные по-корейски: 20 дорам на любой вкус
15 сериалов
15 отличных новых сериалов, которые можно посмотреть онлайн
20 сериалов
Почемучкам и не только: развивающие мультфильмы для детей
15 сериалов
Скучающим дома: познавательные документальные сериалы

Дом

Можно ли уборщице купить квартиру в Москве? Рассказ кыргызстанки
IKEA предложила расплачиваться временем за покупки в магазине
Как выглядит дом дизайнера интерьеров?
14 апреля 2020, Кино Mail.ruфоторепортажСъемки

Христич играет Пугачеву в новом сериале: первые фото в образе

Многосерийный детектив «Охота на певицу» расскажет об одном из самых громких дел времен СССР

Телеканал НТВ готовит к показу 16-серийный детектив «Охота на певицу», основанный на реальной истории преследования Аллы Пугачевой маньяком Анатолием Нагиевым в 1970-х. Роль звезды советской эстрады исполнила Анна Христич. Также в проекте снялись Александр Устюгов, Артем БыстровАлексей Барабаш, Кирилл Полухин.

20
фотографий
20
фотографий
20
фотографий

По сюжету, сотрудники милиции расследуют неудавшееся покушение на жизнь главной звезды советской эстрады. Один из правоохранителей уверен, что за преступлением стоит безжалостный наемный убийца по прозвищу Хамелеон. В это же время в Москве и Подмосковье происходит ряд убийств, которые объединяет одна деталь — во рту каждой жертвы убийца оставляет «черную метку». Христич, исполнившая роль известной певицы, отметила:

Это уникальная возможность сыграть суперзвезду, примерить на себя этот незаурядный способ проживания жизни, пофантазировать, как ходит, дышит, радуется, работает, выкладывается звезда такого масштаба.
Анна Христич

Закадровый текст в детективе озвучивает актер Леонид Каневский, который с 2006 года ведет цикл передач «Следствие вели...», посвященный самым громким преступлениям в СССР.

Сериал «Охота на певицу» стартует в эфире телеканала НТВ 20 апреля в 21.00.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Алла Пугачева
Анна Христич
Пугачева, Лобода и Петров с Милославской на премьере «Льда 2»
Александр Устюгов
Кирилл Полухин
Догилева и Ефремов вместе снимаются в сериале про вампиров
Алексей Барабаш
Артем Быстров
Охота на певицу
Пугачева, Ефремов, Собчак и другие скорбят по Галине Волчек
Пугачева и Галкин снялись в новогоднем выпуске шоу Ивлеевой
Пугачева отказалась петь в «новогодних огоньках»
Семья поддержала Пугачеву на премьере киноверсии ее концерта
Прилучный, Матвеев, Янковский презентовали совместный фильм
Михалков отказал Пугачевой в роли комической старухи
Пугачева, Высоцкая и дети поддержали Кончаловского на премьере
Малахов раскрыл наиболее дорого обошедшегося гостя своего шоу
Юбилейный концерт Пугачевой покажут в кино: премьера трейлера
Боярская и Безруков появятся в новом сезоне «Оптимистов»
Пересильд примерила свадебное платье на съемках: первые фото
Екатерина Волкова играет незрячую в новом криминальном сериале
Экс-подопечная Пугачевой победила на «Детской новой волне»
Юлия Пересильд объяснила, почему отказалась играть Аллу Пугачеву
Пугачева и Лобода наградили финалистов «Голоса»
«Расстроили ее слова»: Кудрявцева ответила на критику Пугачевой
Галкин пришел в шоу Ивлеевой и разыграл Урганта с Киркоровым
Пугачева пришла в «Пусть говорят» с детьми и внуками
От Агутина до Навки: как звезды поздравляли Пугачеву с 70-летием
Бывшие мужья Пугачевой раскроют ее тайны в шоу Кудрявцевой
Пугачева может озвучить возлюбленную Печкина в «Простоквашино»
Пугачева подсказала Галкину новый имидж для сцены
Галкин показал Пугачеву на съемках передачи в честь ее 70-летия
Юбилейный концерт Пугачевой не покажет ни один телеканал
Пугачева растрогала Муравьеву до слез поздравлением с юбилеем
Пугачева, Галкин и Киркоров на премьере фильма «Пилигрим»
Галкин раскрыл правду об инциденте с Пугачевой на съемках
Сериал про умирающую женщину приняли за байопик о Пугачевой
Галкин, Орбакайте, Светлаков на концерте в честь 85-летия Волчек
Галкин назвал имя фаворита Пугачевой на «Голосе» для пенсионеров
Пугачева, Збруев и другие простились с Караченцовым
«Слезы душат»: Пугачева, Гафт и другие скорбят о Караченцове
Алла Пугачева устроила танцы в студии у Максима Галкина
Найдена актриса на роль молодой Пугачевой
Пугачева с детьми поддержала Галкина на премьере
Лобода, Пугачева, Собчак и другие на премьере «Кислоты»
4-летней дочери Пугачевой и Галкина посвятили песню в телешоу
Егора Крида не взяли в шоу талантов Аллы Пугачевой
27-летнего внука Пугачевой лишили главной роли в «Гардемаринах»
Алла Пугачева: «Я с самого начала была драматической актрисой»
Самойлова перед «Евровидением» спросит совета у Пугачевой
Юлия Пересильд и другие на съемках «Золотой Орды»
Пугачева, Навка, Безрукова: все звезды на премьере фильма «Лед»
СМИ: Пугачева снялась в «Голубом огоньке» втайне от всех
СМИ: Алла Пугачева не будет участвовать в новогодних «огоньках»
Бузова не вошла в число звезд «Новогодней ночи на "Первом"»
Пугачева и другие звезды высказались о смерти Дмитрия Марьянова
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалыТелешоу
Новости
Медики устроили в соцсетях танцевальный флешмоб (видео) Так они поддерживают хорошее настроения пациентов и друг друга.
Популярные темы на «Детях»
Городские жительницы, расскажите ваши планы на будущее? 323
Зулейху первую серию обсудим или рано еще? 278
Когда? 191
Двойка на дистанционном обучении 120
Леди
Сколько зарабатывают Тимати, Баста и другие русские рэперы Рассказываем об основных заработках музыкантов.
Здоровье
Что и как запасти, чтобы пережить эпидемию: советы американских спасателей Узнайте, что нужно купить, чтобы выжить в изоляции и снизить риск заражения коронавирусом.
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Расписание и билеты
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловОбратная связь