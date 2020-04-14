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14 апреля 2020, Lenta.Ruновость

В корейском сериале 2018 года нашли точное предсказание пандемии

В шоу «Тэриус у меня за спиной» инфицирование происходит за пять минут при контакте с зараженным
Кадр из сериала «Тэриус у меня за спиной»

В корейском сериале 2018 года «Тэриус у меня за спиной», выходившем на платформе Netflix, нашли предсказание вспышки коронавируса. Описание вируса оказалось наиболее точным из всего ранее найденного в кино и сериалах, пишет The Independent.

Вирус упоминается в десятом эпизоде первого сезона сериала, уточняется, что его инкубационный период — от двух дней до двух недель, что инфекция поражает дыхательную систему и что на сегодняшний день от нее нет лекарства или вакцины.

В сериале вирус сравнивают с SARS, персонажи утверждают, что его появление связано с заговором с целью «биохимической террористической атаки», что его искусственно модифицировали, чтобы сделать более заразным. Инфицирование происходит за пять минут при контакте с зараженным, а смертность достигает 90 процентов. Борясь с распространением вируса, детей в сериале учат правильно мыть руки.

Отметим, что в марте фильм «Заражение» с Джудом Лоу и Марион Котийяр почти десятилетней давности за несколько недель стал самой просматриваемой в интернете картиной из-за увиденного в нем зрителями предсказания о коронавирусе.

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