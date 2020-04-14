В корейском сериале 2018 года нашли точное предсказание пандемии

В корейском сериале 2018 года «Тэриус у меня за спиной», выходившем на платформе Netflix, нашли предсказание вспышки коронавируса. Описание вируса оказалось наиболее точным из всего ранее найденного в кино и сериалах, пишет The Independent.
В сериале вирус сравнивают с SARS, персонажи утверждают, что его появление связано с заговором с целью «биохимической террористической атаки», что его искусственно модифицировали, чтобы сделать более заразным. Инфицирование происходит за пять минут при контакте с зараженным, а смертность достигает 90 процентов. Борясь с распространением вируса, детей в сериале учат правильно мыть руки.
Отметим, что в марте фильм «Заражение» с Джудом Лоу и Марион Котийяр почти десятилетней давности за несколько недель стал самой просматриваемой в интернете картиной из-за увиденного в нем зрителями предсказания о коронавирусе.