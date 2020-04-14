В корейском сериале 2018 года нашли точное предсказание пандемии

В корейском сериале 2018 года « Тэриус у меня за спиной », выходившем на платформе Netflix, нашли предсказание вспышки коронавируса . Описание вируса оказалось наиболее точным из всего ранее найденного в кино и сериалах, пишет The Independent.

Вирус упоминается в десятом эпизоде первого сезона сериала, уточняется, что его инкубационный период — от двух дней до двух недель, что инфекция поражает дыхательную систему и что на сегодняшний день от нее нет лекарства или вакцины.