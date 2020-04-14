Милла Йовович высказалась об успехах дочери в кино

Милла Йовович высказалась об актерской карьере своей 12-летней дочери Эвер Андерсон. В инстаграме звезда «Пятого элемента» разместила снимки девочки, сделанные в рамках промо двух грядущих фильмов с ее участием — боевика Marvel «Черная вдова» и сказки «Питер Пэн и Венди». Йовович призналась, что гордится дочкой.
По словам Миллы, ее не раз спрашивали, правильно ли разрешать ребенку с юного возраста работать в кино. Актриса считает, что одна из главных задач родителей — поддерживать детей в поисках своего пути:
Самое важное, что может сделать родитель, — это помочь своим детям найти свое призвание, то, что делает их счастливыми. <...> Эвер много трудилась и упорно шла к своей цели — стать актрисой. Есть такая поговорка: «Яблоко от яблони недалеко падает». Она очень подходит в данном случае.
Йовович добавила, что многие скептически относятся к таланту Эвер, считая, что с мамой-актрисой и отцом-режиссером (Полом У. С. Андерсоном) ей легко строить карьеру на экране. Милла согласилась с тем, что для ее дочери мир кино привычен, однако подчеркнула, что связей для актерского успеха недостаточно:
Если бы Эвер не была чрезвычайно талантлива сама по себе, никто не снял бы ее в кино только потому, что мы ее родители. Из 22 прослушиваний она получила роли в двух фильмах. Это не так легко.
По словам Йовович, Эвер по-настоящему любит сниматься и благодарна родителям за то, что они помогают ей обойти «ловушки», в которые попадают начинающие актеры.
«Эта индустрия пожирает и выплевывает вас, если вы не включаетесь в игру. В то же время, если вы любите свое дело и преуспеваете в нем, как Эвер, если вы принимаете похвалу и критику, сохраняя спокойствие, не поддаетесь ажиотажу вокруг себя, то ваши труды вознаградятся», — подытожила актриса.
Эвер снялась в боевике Marvel «Черная вдова» Наташу Романофф в детстве (взрослую героиню играет Скарлетт Йоханссон). Дочь Йовович также получила роль Венди в новой экранизации знаменитой сказки о Питере Пэне. Ранее девочка также снималась в фильме своего отца «Обитель зла: Последняя глава».