Сергей Лазарев спел в костюме динозавра

Когда я снял маску Динозавра, было забавно наблюдать, как все их предположения по поводу того, что я в Панде, рухнули. Конечно, я хотел запутать жюри, специально менял тембр, голос — делал все, чтобы они меня не узнали. Я очень рад, что у них не возникло ни одной мысли, что в маске Динозавра могу быть я.