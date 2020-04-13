Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Наверх
Подборки
8 телешоу
Школа ремонта: 8 полезных шоу о том, как создать дом своей мечты
20 сериалов
Выходные по-корейски: 20 дорам на любой вкус
15 сериалов
15 отличных новых сериалов, которые можно посмотреть онлайн
20 сериалов
Почемучкам и не только: развивающие мультфильмы для детей
15 сериалов
Скучающим дома: познавательные документальные сериалы
10 фильмов
10 любопытных фильмов, которые вы не успели посмотреть в кино
15 фильмов
Разлученные: 15 трогательных мелодрам про любовь на расстоянии
30 фильмов
Все будет хорошо: фильмы про то, как преодолеть жизненный кризис
25 фильмов
Увидеть мир: 25 ярких фильмов, которые заменят вам путешествия
50 фильмов
Что смотреть на карантине: 50 фильмов, которые вы еще не видели

Дом

Можно ли уборщице купить квартиру в Москве? Рассказ кыргызстанки
IKEA предложила расплачиваться временем за покупки в магазине
Как выглядит дом дизайнера интерьеров?
13 апреля 2020, Кино Mail.ruфоторепортажСъемки

Сергей Лазарев спел в костюме динозавра

Певец стал специальным гостем популярного проекта «Маска»
13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий

На НТВ вышел новый выпуск вокального шоу «Маска». Зрители увидели не только традиционное разоблачение одного из участников — маску Яйца снял шоумен Антон Лирник, — но и выступление специальных гостей, примеривших образы Динозавра и Человека-зеркало.

Как оказалось, под костюмом Динозавра скрывался Сергей Лазарев, который исполнил песню Филиппа Киркорова «Жестокая любовь». Жюри не угадало, кто скрывается под маской, предположив, что перед ними Николай Басков или Егор Крид. Лазарев поделился впечатлениями от съемок:

Новость
Валерия, Киркоров, Тодоренко и яйцо: как снимали шоу «Маска»
Когда я снял маску Динозавра, было забавно наблюдать, как все их предположения по поводу того, что я в Панде, рухнули. Конечно, я хотел запутать жюри, специально менял тембр, голос — делал все, чтобы они меня не узнали. Я очень рад, что у них не возникло ни одной мысли, что в маске Динозавра могу быть я.
Сергей Лазарев

Под маской Человека-зеркало же скрывалась экс-солистка группы «Мираж» Наталья Гулькина.

«Маска» — российская версия популярного международного формата The Masked Singer. Оригинальная версия проекта была придумана в Южной Корее. Участники шоу предстают перед жюри в невероятных костюмах и масках, разработанных и созданных индивидуально для каждого конкурсанта. В вокальном телепоединке участвуют певцы, актеры, шоумены, ведущие и спортсмены, чьи личности хранятся в строжайшем секрете. Только после того, как участник выбывает из проекта, он снимает маску.

Российская версия шоу стартовала в марте на телеканале НТВ. В жюри вошли Валерия, Филипп Киркоров, Регина Тодоренко, Гарик Мартиросян, Тимур Родригез. Ведущим стал участник КВН Вячеслав Макаров. Выпуск с Лазаревым и Гулькиной вышел в эфир 12 апреля.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Сергей Лазарев
Валерия
Боярская, Петров, Милославская снялись в клипе про самоизоляцию
Гарик Мартиросян
Филипп Киркоров
Бузова и Лолита вместе снялись в шоу «Студия Союз»
Антон Лирник
Тимур Родригез
Василиса Володина отказалась сниматься в «Давай поженимся!»
Маска
Регина Тодоренко
81-летняя Федосеева-Шукшина не сдержала слез в шоу Кудрявцевой
Катина рассказала о тяжелых съемках в костюме гигантского паука
Мороз, Варнава и Малахов в первом выпуске «Танцев со звездами»
Участница детского «Голоса» устроила Гагариной истерику в эфире
Режиссер назвал катастрофой остановку съемок фильма с Безруковым
Ургант воссоединился с коллегами по «Прожекторперисхилтон»
Маму Сергея Лазарева преобразили в «Модном приговоре»
Анатолий Вассерман сыграл самого себя в популярном сериале
«Первый» покажет «Ищейку 4», где Банщикова снялась с дочкой
Арзамасова, Харламов и другие призвали сидеть дома и смотреть ТВ
Бузова пришла на шоу к Летучей вместе с возлюбленным
Николай Фоменко озадачил поклонников своим неожиданным образом
Варнава, Ивакова, Порошина в «Танцах со звездами»: первые фото
Кристина Асмус показала себя в образе девушки из видеочата
Бледанс и Валуев снимаются в сериале с Галустяном: первые фото
Известная актриса рассказала, что Валерия обманом попала на ТВ
Кино на карантине: главные новости за неделю
Микки Рурк и другие звезды застряли в Латвии из-за карантина
Крид, Барановская и Лазарев на фестивале «Жара» в Сочи
Съемки «Бэтмена» с Паттинсоном приостановили из-за коронавируса
Хэнкс на карантине, Йовович-младшая в Marvel: киноновости недели
Елена Летучая стала ведущей семейного шоу: первые фото со съемок
Мария Миронова снялась в сериале про выигрыш в лотерею
Лазарев расплакался на съемках телешоу
Бонд откладывается, Шерлок приезжает в Россию: новости недели
Усатова ищет невесту Аверину в новом сериале: фото со съемок
Тарасова и Стычкин играют пару: фото со съемок новой комедии
Матвеев — Шерлок, Богомолов — злодей: фото со съемок сериала
Киркоров, Басков и Кудрявцева снимаются вместе: видео с площадки
Бузова, Собчак, Крид: как прошел пресс-завтрак премии «Муз-ТВ»
Как отреагировали звезды на отправку Little Big на «Евровидение»
Дитковските снимается в новом сериале вместе с Хабенским
Валерия, Киркоров, Тодоренко и яйцо: как снимали шоу «Маска»
Вилкова, Акиньшина и другие звезды с детьми на премьере «Вперед»
Сергей Лазарев устроил скандал на съемках музыкального шоу
Асмус в «Булках», Яковлева в форме: киноновости недели
Бен Аффлек стал блондином для новой роли
Мэрил Стрип удивила новым цветом волос на съемках
Милош Бикович рассказал, почему не хотел играть Магомаева
7-летний сын Прилучного показал фото со съемок
Надежда Бабкина расплакалась на съемках телешоу
58-летняя Елена Яковлева снова снимается в форме
Из-за коронавируса прерваны съемки фильма «Миссия невыполнима 7»
Счастье в конверте: как снимали необычное кино без участия звезд
Сябитова, Гагарина, бойфренд Бузовой вместе снялись в телешоу
Сцену с дочерью Бодрова-мл. вырезали из ее первого фильма
Стало известно, кто сыграет Ивана Грозного на ТВ: первые фото
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалыТелешоу
Авто
«Русский Прадо»: все, что известно о новом внедорожнике УАЗ Новый внедорожник УАЗ, который сейчас разрабатывается в Ульяновске, уже успели прозвать «Русским Прадо». Авто Mail.ru собрал всю информацию об этой машине и нарисовал ее
Дети
Мамы показали бесплатные продуктовые наборы (фото) Листайте галерею!
Леди
В моду вошли платья-подушки (в самом прямом смысле слова) Пижама уже надоела: предлагаем примерить новый тренд из социальных сетей.
Hi-Tech
Как выглядит новый Сбербанк Онлайн (и что он уммет) Компания обновила сайт впервые за 7 лет
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Расписание и билеты
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловОбратная связь