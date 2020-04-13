Сергей Лазарев спел в костюме динозавра

На НТВ вышел новый выпуск вокального шоу «Маска». Зрители увидели не только традиционное разоблачение одного из участников — маску Яйца снял шоумен Антон Лирник, — но и выступление специальных гостей, примеривших образы Динозавра и Человека-зеркало.
Как оказалось, под костюмом Динозавра скрывался Сергей Лазарев, который исполнил песню Филиппа Киркорова «Жестокая любовь». Жюри не угадало, кто скрывается под маской, предположив, что перед ними Николай Басков или Егор Крид. Лазарев поделился впечатлениями от съемок:
Когда я снял маску Динозавра, было забавно наблюдать, как все их предположения по поводу того, что я в Панде, рухнули. Конечно, я хотел запутать жюри, специально менял тембр, голос — делал все, чтобы они меня не узнали. Я очень рад, что у них не возникло ни одной мысли, что в маске Динозавра могу быть я.
Под маской Человека-зеркало же скрывалась экс-солистка группы «Мираж» Наталья Гулькина.
«Маска» — российская версия популярного международного формата The Masked Singer. Оригинальная версия проекта была придумана в Южной Корее. Участники шоу предстают перед жюри в невероятных костюмах и масках, разработанных и созданных индивидуально для каждого конкурсанта. В вокальном телепоединке участвуют певцы, актеры, шоумены, ведущие и спортсмены, чьи личности хранятся в строжайшем секрете. Только после того, как участник выбывает из проекта, он снимает маску.
Российская версия шоу стартовала в марте на телеканале НТВ. В жюри вошли Валерия, Филипп Киркоров, Регина Тодоренко, Гарик Мартиросян, Тимур Родригез. Ведущим стал участник КВН Вячеслав Макаров. Выпуск с Лазаревым и Гулькиной вышел в эфир 12 апреля.