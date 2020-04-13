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13 апреля 2020, Кино Mail.ruфоторепортаж

Гагарина, Билан, Петров поблагодарили медиков концертом

Акция «Мы вместе» объединила десятки российских артистов

На телеканале «Россия» в прямом эфире показали концерт «Мы вместе», организованный в пустом Большом театре в благодарность врачам, волонтерам и всем, кто принимает участие в борьбе с коронавирусом. Для телезрителей выступили знаменитые музыканты, певцы, актеры, ведущими мероприятия стали Андрей Малахов и Дарья Златопольская.

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Концерт открыли видеообращения актеров Веры Васильевой, Василия Ланового, Юрия Соломина и Александра Ширвиндта, а также режиссера Андрея Кончаловского, рассказавших о важности добра и солидарности в тяжелый момент, который переживают люди по всему миру. Участниками марафона стали актеры Константин Хабенский, Сергей Гармаш, Евгений Миронов, певцы и музыканты Юрий Башмет, Николай Басков, Олег Газманов, Николай Расторгуев, Полина Гагарина, Тамара Гвердцители, Игорь Крутой, Михаил Боярский, Дима Билан, артист балета Сергей Полунин, режиссер Константин Райкин.

Александр Петров прочитал со сцены стихотворение «Пролог (Я разный)» Евгения Евтушенко. Юлия Пересильд спела песню Анны Герман «Город влюбленных людей», а Дмитрий Певцов исполнил композицию «Ты меня на рассвете разбудишь» из рок-оперы «Юнона и Авось». С помощью видеосвязи участники концерта пообщались с медиками. Андрей Малахов напомнил, что в настоящее время работа врачей происходит на передовой, они являются настоящими героями.

Акцию завершил Владимир Машков. Актер поблагодарил медработников и волонтеров за их труд и добавил:

Что полезно знать
Если сидишь дома
Все, что происходит сегодня в мире, это, конечно, временные трудности. Наступит день, и мы все пойдем по своим делам. У нас будет возможность посетить театры, музеи, библиотеки и кино. Все это — вопрос времени.
Владимир Машков

По данным 13 апреля, в России зафиксировано более 18 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заразившихся в мире людей — более 1,8 млн.

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