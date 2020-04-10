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10 апреля 2020, Кино Mail.ruновость

Боярский, Петров, Билан выступят на концерте, посвященном врачам

В рамках акции «Мы вместе» прозвучат известные песни и классические произведения
Михаил Боярский | Источник: Legion-Media.ru

В эфире телеканала «Россия» покажут концерт «Мы вместе», посвященный врачам и волонтерам, которые принимают участие в борьбе с коронавирусом. Артисты поблагодарят за труд тех, кто ежедневно спасает жизни и помогает людям.

Звезды театра, кино и эстрады выступят в пустом Большом театре — прозвучат только известные песни и классические произведения. Концерт объединит на одной сцене таких звезд, как Юрий Башмет, Сергей Полунин, Светлана Захарова, Тамара Гвердцители, Владимир Машков, Сергей Гармаш, Михаил Боярский, Дмитрий Певцов, Евгений Миронов, Константин Райкин, Александр Петров, Дима Билан.

Концерт «Мы вместе» можно будет увидеть на канале «Россия» 11 апреля, в 17.00.

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