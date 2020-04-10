Константин Богомолов снимет сериал о любви во время карантина

Константин Богомолов

Режиссер Константин Богомолов займется новым сериалом для платформы Start. Постановщик снимет screenlife-шоу «Безопасные связи»: события проектов такого формата разворачиваются прямо на экране компьютера, планшета или смартфона.

В основе сюжета новой драмы — отношения трех пар разного возраста во время карантина: героями станут влюбленные подростки из разных городов, 30-летние молодожены и разведенная пара пожилых людей. Всех их во время изоляции объединяют веб-камеры. Богомолов рассказал:

Что полезно знать Если сидишь дома

История, диалог и человек становятся самым важным в сегодняшних условиях, а роль оператора естественным образом исполняет ситуация, которая выбирает один-единственный ракурс для всех. Роль художника-постановщика тоже исполняет ситуация, выбирая единственный фон, единственную картинку — дом. Это не нами выбранная форма.

Режиссер добавил, что обстоятельства позволяют создателям сериала максимально сконцентрироваться на героях и диалогах.

Продюсер проекта — Ирина Сосновая, вместе с Богомоловым работавшая над сериалами «Содержанки» и «Хороший человек».