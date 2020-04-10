Собчак извинилась перед Гафтом за слова гостя своего шоу

Александр Гудков и Ксения Собчак в шоу «Осторожно, Собчак!»

Телеведущая Ксения Собчак призналась, что у нее случилась истерика после того, как гость последнего выпуска ее шоу «Осторожно, Собчак!» комик Александр Гудков рассказал о смерти актера Валентина Гафта.

Гудков в интервью Собчак поделился, что не понимает установку, предписывающую «страдать и не улыбаться, где нельзя». По словам комика, он и телеведущий Иван Ургант — люди, которым всегда смешно. «Он не может сдержать смех, когда пишет мемориумы, потому что не может себя чувствовать серьезным в таких ситуациях. Он колется постоянно. Допустим, ушел Гафт...» — рассуждал он.

Собчак написала в инстаграме, что после выхода интервью ей позвонил Ургант «с гневным вопросом». «Зачем вы похоронили Гафта и еще попытались взять меня в сообщники?» — привела его слова ведущая. Она отметила:

Вчера у меня случилась истерика смеха. <...> Что тут сказать? Два дебила — это сила! Ладно бы Гудков просто бы рассказал эту драматическую историю, но я же еще с умным видом поддакиваю. Валентин Иосифович! Спасибо, что живой! И прости нас, идиотов! Ксения Собчак