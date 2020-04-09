Мать Криса Эванса убедила его сыграть Капитана Америку

Слушай, ты хочешь и дальше сниматься? Если ты согласишься, то у тебя будет такая возможность. Ты больше никогда не будешь беспокоиться о том, как оплатить аренду. Чтобы согласиться, тебе просто надо убедить себя, что это решение не повлияет на твою жизнь негативно. Тогда так и будет.