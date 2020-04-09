Мать Криса Эванса убедила его сыграть Капитана Америку

МОСКВА, 9 апр – РИА «Новости». Лиза Эванс, мама американского актера Криса Эванса, в интервью Esquire рассказала, как убедила сына сыграть Капитана Америку в блокбастере по комиксам Marvel «Первый мститель». По ее словам, Эванс не хотел соглашаться на роль, так как боялся стать слишком знаменитым.
Он говорил: «Сейчас я снимаюсь и делаю то, что мне действительно нравится. Я могу спокойно выгулять собаку. Никто не беспокоит меня, не хочет со мной разговаривать. Я могу пойти туда, куда хочу. Мысль о том, что я могу потерять все это, пугает».
Мать Эванса добавила, что сын звонил ей и спрашивал совета. Она спросила Криса, хочет ли он быть актером всю свою жизнь:
Слушай, ты хочешь и дальше сниматься? Если ты согласишься, то у тебя будет такая возможность. Ты больше никогда не будешь беспокоиться о том, как оплатить аренду. Чтобы согласиться, тебе просто надо убедить себя, что это решение не повлияет на твою жизнь негативно. Тогда так и будет.
Эванс и ранее признавался, что поначалу отнесся к предложению сыграть Капитана Америку не без скептицизма. В своих интервью актер отмечал, что его пугал долгосрочный контракт на серию фильмов, которая, возможно, не станет успешной. Такие опасения у Эванса были из-за низких рейтингов фильмов о «Фантастической четверке», где он снимался в нулевые.
Впервые Эванс воплотил супергероя Капитана Америку в ленте «Первый мститель», которая вышла в 2011 году. Актер также исполнил главную роль в сиквелах картины: «Первый мститель: Другая война» (2014 год) и «Первый мститель: Противостояние» (2016 год). Кроме того, Капитан Америка в исполнении Криса Эванса появился в фильмах серии «Мстители». Известно, что больше актер не сыграет этого супергероя.