Каннский фестиваль отказался уходить в онлайн

Директор Международного Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо заявил, что киносмотр в 2020 году не будет проходить в онлайн-формате, если пандемия коронавируса продлится до мая. По мнению Фремо, душа и история события связаны с живым форматом, а на онлайн могут не согласиться правообладатели. Представителя смотра цитирует Variety: