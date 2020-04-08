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8 апреля 2020, Газета.Ruновость

Каннский фестиваль отказался уходить в онлайн

Точные даты проведения киносмотра пока не определены
Источник: Legion-Media.ru

Директор Международного Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо заявил, что киносмотр в 2020 году не будет проходить в онлайн-формате, если пандемия коронавируса продлится до мая. По мнению Фремо, душа и история события связаны с живым форматом, а на онлайн могут не согласиться правообладатели. Представителя смотра цитирует Variety:

Смотреть фильмы Уэса Андерсона и Пола Верховена на экране компьютера? Как оценить фильмы «Топ Ган: Мэверик» или «Душа» Pixar где-то, кроме кинотеатра?

Он добавил, что перевод фестиваля в онлайн-формат сопровождался бы риском «пиратских» утечек.

Фестиваль должен был пройти во Франции с 12 по 23 мая 2020 года. На настоящий момент он перенесен на лето, точные даты проведения пока не определены.

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