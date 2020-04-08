81-летняя Федосеева-Шукшина не сдержала слез в шоу Кудрявцевой

81-летняя Лидия Федосеева-Шукшина стала гостьей шоу НТВ «Секрет на миллион». Как сообщают представители канала, актриса заявила, что больше не будет давать интервью российским СМИ, и беседа с Лерой Кудрявцевой станет последней.
Звезда поговорила с ведущей на личные темы, в том числе о вражде своих дочерей от брака с Василием Шукшиным — Марии Шукшиной и Ольги Шукшиной, а также затронула тему брака с Бари Алибасовым и раскрыла, кого включила в завещание.
Напомним, на счету актрисы — роли в фильмах и сериалах «12 стульев», «Калина красная», «Вам и не снилось...», «Маленькие трагедии».
Шоу «Секрет на миллион» выходит на канале НТВ с 2016 года. Согласно условиям программы, участник отвечает на вопросы, связанные с его личной жизнью, зарабатывая вознаграждение. Ранее героями передачи становились Никита Пресняков, Татьяна Навка, Юлия Волкова, Елена Проклова и другие российские звезды.
Выпуск с Лидией Федосеевой-Шукшиной выйдет в эфир 11 апреля в 20.50. Зрители узнают, ответила ли звезда на главный вопрос стоимостью миллион рублей.