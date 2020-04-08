81-летняя Федосеева-Шукшина не сдержала слез в шоу Кудрявцевой

81-летняя Лидия Федосеева-Шукшина стала гостьей шоу НТВ «Секрет на миллион». Как сообщают представители канала, актриса заявила, что больше не будет давать интервью российским СМИ, и беседа с Лерой Кудрявцевой станет последней.

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Звезда поговорила с ведущей на личные темы, в том числе о вражде своих дочерей от брака с Василием Шукшиным — Марии Шукшиной и Ольги Шукшиной, а также затронула тему брака с Бари Алибасовым и раскрыла, кого включила в завещание.

Во время откровенного разговора Федосеева-Шукшина не смогла сдержать слез.

Шоу «Секрет на миллион» выходит на канале НТВ с 2016 года. Согласно условиям программы, участник отвечает на вопросы, связанные с его личной жизнью, зарабатывая вознаграждение. Ранее героями передачи становились Никита Пресняков, Татьяна Навка, Юлия Волкова, Елена Проклова и другие российские звезды.