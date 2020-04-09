Кристен Стюарт — 30: самые неожиданные роли иконы поколения

В 2016 году Кристен Стюарт, комфортно обосновавшаяся в нише авторского кино, и сама становится автором, работая над своей первой короткометражкой «Пойдем поплаваем». Между тем, в Каннах проходит премьера их второй совместной работы с режиссером Оливье Ассайасом, который на этот раз отдает актрисе все свое внимание и превращает ее в движущую силу всего фильма — силу паранормальную, необъяснимую и парализующую. Постепенно эта история о персональном шоппере некой богатой женщины проваливается в пограничное пространство, населенное то ли призраками, то ли ожившими страхами современного человека.