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9 апреля 2020, Кино Mail.ruстатьяЮбилеи

Кристен Стюарт — 30: самые неожиданные роли иконы поколения

Когда-то она была известна лишь как та бледная девочка из «Сумерек», а сегодня Кристен Стюарт — икона современного кино и главная актриса десятилетия. В честь юбилея вспоминаем самые интересные роли, составившие ее звездный путь
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«Комната страха»

Первой же серьезной ролью 10-летняя Кристен Стюарт убедила всех в том, что ей по плечу взрослые задачи. Учитывая, что режиссером «Комнаты страха» был Дэвид Финчер, а в напарники ей достались такие актеры, как Джоди Фостер, Джаред Лето и Форест Уитакер, ответственность на юной актрисе лежала колоссальная. Стюарт сыграла стрессовую роль девочки-подростка, страдающей диабетом, которая запирается в «панической комнате» вместе со своей мамой. Уже тогда Фостер отметила отличительный стиль коллеги: «Кристен не выплескивает на тебя все эмоции сразу, и получается интересная, умная игра».

Далее: «Говори»
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«Говори»

Талант Стюарт сдерживать эмоции и демонстрировать блистательную внутреннюю игру пригодился ей во время съемок независимой драмы Джессики Шарзер, где ее героиней стала травмированная школьница Мелинда, замкнувшаяся в себе после изнасилования. Депрессия, отчужденность, боль и в то же время способность к едким, остроумным замечаниям — эта роль идеально подошла 13-летней актрисе, уже в столь юном возрасте способной глубоко прочувствовать и прожить своего персонажа.

Далее: «Ранэвэйс»
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«Ранэвэйс»

История зарождения, стремительного взлета и практически моментального распада первой успешной женской группы на хард-рок-сцене The Runaways стала для Стюарт возможностью напомнить своим хейтерам, что она далеко не актриса одной роли. И хотя фильм провалился в прокате, зрители все же по-новому взглянули на Кристен, а сыгранная ею культовая рок-звезда Джоан Джетт по достоинству оценила работу актрисы, которая смогла добиться «подлинного, даже пугающего сходства» с Джетт.

Далее: «Лагерь X-Ray»
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«Лагерь X-Ray»

В мало кем замеченной инди-драме, представленной в конкурсе «Сандэнса» и рассказывающей о военной, отправленной на службу в тюрьму Гуантанамо, Кристен Стюарт оказалась на своем поле боя. Деликатными, тонкими, едва заметными штрихами она показывает, как за холодной и бесстрастной маской солдата ее героиня прячет свой страх, растерянность и одиночество человека, брошенного в обитель отчаяния и безнадеги. 

Далее: «На дороге»
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«На дороге»

Пожалуй, свою самую провокационную роль Кристен исполнила в экранизации культового романа эпохи битников — «На дороге» Джека Керуака. Ее Мэрилу — соблазнительная красотка, путешествующая вместе с только что вышедшим из тюрьмы мужем и его друзьями-писателями по знойным дорогам Америки, где нет места страхам, стеснению и несвободе. Понятно, что не чурающаяся обнаженки, непристойностей и осуждения в глазах других Мэрилу в исполнении Стюарт превратилась из второстепенного в книге персонажа в главное украшение экрана.

Далее: «Зильс-Мария»
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«Зильс-Мария»

В 2014-м, когда после завершения сумеречной саги прошло уже два года и Белла Свон осталась далеко позади, Кристен Стюарт уверенно покоряет интеллектуальное кино, снимаясь, в том числе, у Оливье Ассайаса в психологической притче о природе актерства «Зильс-Мария». За роль личной помощницы кинозвезды (ее сыграла французская дива Жюльет Бинош) Стюарт была вознесена европейскими критиками и стала первой американкой, удостоившейся премии «Сезар».

Далее: «Светская жизнь»
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«Светская жизнь»

В этой голливудской ретро-открытке Вуди Аллена о целеустремленном молодом еврее, перебравшемся в Лос-Анджелес к дяде — успешному кинопродюсеру, Стюарт исполнила роль миловидной секретарши этого самого дяди. Преображенная, аккуратно причесанная и ангельски сияющая в свете камеры легендарного оператора Витторио Стораро, Кристен немедленно очаровывает главного героя, а вместе с ним и нас, уже давно (или никогда?) не видевших актрису такой нежной, игривой и с бантиком.

Далее: «Персональный покупатель»
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«Персональный покупатель»

В 2016 году Кристен Стюарт, комфортно обосновавшаяся в нише авторского кино, и сама становится автором, работая над своей первой короткометражкой «Пойдем поплаваем». Между тем, в Каннах проходит премьера их второй совместной работы с режиссером Оливье Ассайасом, который на этот раз отдает актрисе все свое внимание и превращает ее в движущую силу всего фильма — силу паранормальную, необъяснимую и парализующую. Постепенно эта история о персональном шоппере некой богатой женщины проваливается в пограничное пространство, населенное то ли призраками, то ли ожившими страхами современного человека. 

Далее: «Ангелы Чарли»
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«Ангелы Чарли»

Главной киноактрисе десятилетия можно простить все — даже участие в сомнительном ремейке «Ангелов Чарли», снятом, похоже, исключительно с целью переделать по-хорошему дурацкую и довольно забавную экшен-комедию в более актуальную картину с феминистским посылом. Как бы там ни было, Стюарт ожидаемо оказывается главным аттракционом фильма и позволяет зрителям любоваться своей живой и естественной героиней. 

Далее: «Опасная роль Джин Сиберг»
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«Опасная роль Джин Сиберг»

Возвращаясь на территорию авторского кино, Стюарт предстает в образе Джин Сиберг — знаковой актрисы французской новой волны. Многие могли заметить, что Стюарт не добивалась того, чтобы достичь максимального внешнего сходства со своей героиней. Короткая стрижка (уже давно ставшая частью имиджа самой актрисы), широко распахнутый взгляд и пара узнаваемых жестов из прославившего ее программного фильма той эпохи — «На последнем дыхании» Жана-Люка Годара. Как отмечает критик Мария Кувшинова, Стюарт — актриса, «на самом деле никогда не играющая ничего, кроме собственного обостренного присутствия». Возможно, в этом и кроется секрет этой необъяснимой киногении Кристен Стюарт, превратившей ее из заурядной Беллы Свон в главную кинозвезду XXI века.

Далее: «Комната страха»
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