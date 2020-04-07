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7 апреля 2020, ТАССновость

Джоан Роулинг решила, что переболела коронавирусом

Писательница сообщила, что две недели боролась с симптомами заболевания
Джоан Роулинг | Источник: Legion-Media.ru

ЛОНДОН, 7 апреля. /ТАСС/. Британская писательница Джоан Роулинг в течение двух недель испытывала симптомы, характерные для заражения коронавирусом нового типа, но к настоящему моменту полностью здорова. Об этом автор романов о мальчике-волшебнике Гарри Поттере написала в понедельник на своей странице в твиттере:

Последние две недели у меня были все симптомы коронавируса, хотя анализ мне и не делали.
Что полезно знать
Если сидишь дома

Также Роулинг поделилась с подписчиками ссылкой на видеоролик, в котором демонстрируется техника дыхания, которую британские медики рекомендуют применять пациентам с инфекциями дыхательных путей. «Дышала так по совету мужа-врача. Я уже полностью выздоровела, и эта техника мне здорово помогала», — написала звезда.

Роулинг написала семь книг о мальчике-волшебнике в период с 1997 по 2007 год. Они изданы общим тиражом 450 млн экземпляров и переведены на 79 языков. По произведениям сняты восемь блокбастеров: «Гарри Поттер и философский камень», «Гарри Поттер и тайная комната», «Гарри Поттер и узник Азкабана», «Гарри Поттер и кубок огня», «Гарри Поттер и орден Феникса», «Гарри Поттер и Принц-полукровка», «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть I», «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть II». Также Роулинг выступила сценаристом и продюсером спин-оффа «Гарри Поттера», фильмов «Фантастические твари и где они обитают» и «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда».

По данным, опубликованным британским Минздравом 6 апреля, у 51 608 человек в Соединенном Королевстве было подтверждено заражение новым коронавирусом. Число смертей достигло 5 373. 23 марта в целях борьбы с распространением болезни в стране был введен карантин. Людям запрещено покидать свои дома без крайней необходимости.

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