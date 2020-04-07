Джоан Роулинг решила, что переболела коронавирусом

ЛОНДОН, 7 апреля. /ТАСС/. Британская писательница Джоан Роулинг в течение двух недель испытывала симптомы, характерные для заражения коронавирусом нового типа, но к настоящему моменту полностью здорова. Об этом автор романов о мальчике-волшебнике Гарри Поттере написала в понедельник на своей странице в твиттере:

Последние две недели у меня были все симптомы коронавируса, хотя анализ мне и не делали.

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Также Роулинг поделилась с подписчиками ссылкой на видеоролик, в котором демонстрируется техника дыхания, которую британские медики рекомендуют применять пациентам с инфекциями дыхательных путей. «Дышала так по совету мужа-врача. Я уже полностью выздоровела, и эта техника мне здорово помогала», — написала звезда.