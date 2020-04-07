53-летняя Хайек рассказала о своей первой роли супергероини

Голливудская актриса Сальма Хайек рассказала о съемках в супергеройском фильме Marvel «Вечные», передает Flickering Myth. Хайек посмеялась над тем, что в 53 года наконец сыграла супергероиню:

Новость Хайек поделилась эмоциями от съемок с Джоли

Я играю Аяк, лидера супергероев, и это люди, которых вы себе и представить не могли. Кроме Анджелины Джоли , Анджелина рождена быть супергероиней. Остальные Вечные — настоящие изгои-неудачники. Сальма Хайек

Также в фильме появятся Ричард Мэдден, Кумэйл Нанджиани, Кит Харингтон. Картина — сага о расе Вечных, бессмертных суперлюдей, появившихся на Земле 5 миллионов лет назад и в дальнейшем влиявших на развитие человечества подобно богам.