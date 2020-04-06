В «Поле чудес» зрителей заменили улыбающимися шариками

Кадр из шоу «Поле чудес»

В эфир «Первого канала» вышел новый выпуск капитал-шоу «Поле чудес», в котором на местах зрителей, которые обычно принимают участие в записи программы, находились желтые надувные шары с нарисованными улыбками, усами и губами.

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Также, чтобы имитировать аудиторию, на съемках было использовано звуковое сопровождение с аплодисментами и советами наподобие «Бери приз!», которые обычно дают зрители участникам.

Судя по всему, такое решение создатели проекта приняли из-за пандемии коронавируса и введенных в связи с ней в России нерабочих днях, а также для исполнения рекомендации соблюдать социальную дистанцию и режим самоизоляции. В ходе общения с участниками передачи 74-летний ведущий Леонид Якубович, который входит в группу риска, отметил, что он и сам должен сидеть дома.

Напомним, ранее от участия в съемках зрителей отказались в шоу «Вечерний Ургант».

Капитал-шоу «Поле чудес» — российский аналог американской телепрограммы Wheel of Fortune («Колесо Фортуны»). Выходящая в России версия — одна из первых развлекательных программ телекомпании «ВИD». Передача начала выходить в октябре 1990 года, ее первым ведущим был Владислав Листьев. С 1 ноября 1991 года и до настоящего времени основной ведущий телешоу — Леонид Якубович.