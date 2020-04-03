Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Наверх
Подборки
15 фильмов
Разлученные: 15 трогательных мелодрам про любовь на расстоянии
30 фильмов
Все будет хорошо: фильмы про то, как преодолеть жизненный кризис
25 фильмов
Увидеть мир: 25 ярких фильмов, которые заменят вам путешествия
50 фильмов
Что смотреть на карантине: 50 фильмов, которые вы еще не видели
20 фильмов
Маленькие радости: 20 фильмов о том, каким бывает счастье
15 сериалов
15 отличных новых сериалов, которые можно посмотреть онлайн
20 сериалов
Почемучкам и не только: развивающие мультфильмы для детей
15 сериалов
Скучающим дома: познавательные документальные сериалы
20 сериалов
Психотерапевт Кидман, юрист Бланшетт: главные сериалы весны 2020
10 телешоу
Реальная любовь: 10 увлекательных шоу про отношения

Дом

Можно ли уборщице купить квартиру в Москве? Рассказ кыргызстанки
IKEA предложила расплачиваться временем за покупки в магазине
Как выглядит дом дизайнера интерьеров?
3 апреля 2020, Кино Mail.ruновость

Петров высоко оценил игру возлюбленной в новом сериале

Актер похвалил Стасю Милославскую и ее коллег по шоу «Колл-Центр»
8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

Александр Петров поделился в инстаграме эмоциями от просмотра сериала «Колл-Центр». Актер высоко оценил работу создателей и съемочной группы, подчеркнув, что данный проект — большой прорыв для российской киноиндустрии.

Новость
Стася Милославская: «Я бросила вызов самой себе»

Отдельно актер отметил работу своей возлюбленной Стаси Милославской:

Я сижу на карантине. И каждый день мы ждали серию. Мы — это я и Стася, у которой, как мне кажется, самая бомбическая серия. Я тебя поздравляю с тем, что это профессионально, трогательно, красиво, круто!
Александр Петров

Петров подчеркнул, что «Колл-Центр» — шоу, придуманное в России. «Это большая победа для нас для всех, для индустрии, это не украдено, не адаптировано, это логически продумано, это круто снято и круто сыграно, а главное — это режиссура», — отметил актер.

«Колл-Центр» — сериал, снятый Алексеем Чуповым и Натальей Меркуловой в жанре триллера. Он рассказывает о том, как сотрудники одного из московских офисов оказались в заложниках у телефонных террористов. Роли, кроме Милославской, исполнили Владимир Яглыч, Павел Табаков, Юлия Хлынина, Константин Белошапка, Александр Робак, Виктория Толстоганова и другие. Шоу стартовало на ТНТ в конце марта и завершилось 2 апреля.

Во время загрузки произошла ошибка.
Поделиться с друзьями!
Смотрите также
Александр Петров
Колл-Центр
Козловский и Петров хотят сняться вместе
Стася Милославская
Бикович не считает Козловского и Петрова своими конкурентами
Стася Милославская: «Я бросила вызов самой себе»
Милославская, Снигирь, Исакова: звезды на премьере фильма
Ходченкова и Милославская в первом трейлере фильма «На острие»
Будь как Даня: главные мужчины нашего кино, которых мы обожаем
«Сваты» вернулись, «Паразиты» победили: киноновости недели
Пугачева, Лобода и Петров с Милославской на премьере «Льда 2»
Триумф Петрова, слезы Асмус: как прошла премия «Золотой орел»
Ходченкова играет саблистку: новые фото со съемок
Петрову заплатите чеканной монетой: киноновости недели
Старшенбаум отказалась сняться в «Тексте» из-за сцены с Петровым
От Собчак до Киркорова: все звезды на премьере «Вторжения»
Киноитоги 2019 года
Гудков — Джокер, Петров — футболист: киноновости недели
Ходченкова, Петров, Козловский на вручении премии в Лондоне
Возлюбленная Петрова снимется в сериале о «фильмах для взрослых»
Асмус с Петровым и Янковским представила «Текст» в Петербурге
Рекорд Энистон, поцелуй Терминатора: киноновости недели
Тарасова в свадебном платье появилась в трейлере фильма «Лед 2»
Асмус, Шепелев, Собчак на премьере фильма «Текст»
Лопырева, Акиньшина с сыном и другие на премьере в Москве
Кошкина, Мороз, Батрутдинов на премьере сериала ТНТ
Ходченкова и Петров представили совместный фильм
Кристина Асмус рассказала о съемках в эротических сценах
Александр Петров в роли Эдуарда Стрельцова: новые фото в образе
Петров, Стекловы, Лядова с Вдовиченковым на премьере в Москве
Петров, Милославская, Борисов на премьере фильма «Бык»
Петров и Милославская на показе комедии об американской мечте
Ольга Бузова стала самой успешной женщиной шоу-бизнеса в России
Малахов и Бузова номинированы на ТЭФИ
Петров удивил отказом от съемок, которых ему не предлагали
Петров ожидает, что «Текст» с его участием выдвинут на «Оскар»
Темнокожая Русалочка и «Гоголь» без Петрова: киноновости недели
Стеша Маликова, Светлана Ходченкова и другие на премьере «Анны»
Сергей Жигунов посоветовал Александру Петрову реже сниматься
Александр Петров: «Пока есть Данила Козловский — куда уж мне!»
Александр Петров больше не будет играть Гоголя
Петров и Старшенбаум на презентации «Вторжения» Бондарчука
Лада Дэнс и Пересильд с Учителем на последних премьерах в Сочи
Ходченкова, Шпица, Петров: звезды на открытии «Кинотавра 2019»
Светличная, Петров и Разумовская вместе снялись в сериале
Асмус, Янковский и Петров снимаются вместе: кадры с площадки
Петров и Тарасова приступили к съемкам продолжения фильма «Лед»
Бледанс, Апина и другие звезды 90-х поддержали премьеру сериала
Доигрались: звезды, которые влюбились друг в друга на съемках
Сериал «Первого канала» с Александром Петровым покажут в США
Асмус снимается с Янковским на Мальдивах
Ходченкова, Тарасова, Петров: звезды на премии «Золотой орел»
Султан в Москве, Петров — везде: киноновости недели
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалыТелешоу
Новости
Бузова объединила российских звезд в «домашнем» клипе (видео) Знаменитости призвали оставаться дома ради безопасности
Дети
Врач рассказал, можно ли заразиться коронавирусом на улице Профессиональные ответы на странные вопросы дал доктор Комаровский
Леди
Саша Савельева кардинально сменила имидж Звезда удивила фанатов.
Hi-Tech
Предупредите близких: новый способ кражи денег в России Они уже начали обманывать людей в Калининграде
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Расписание и билеты
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловОбратная связь