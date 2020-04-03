Петров высоко оценил игру возлюбленной в новом сериале

Александр Петров поделился в инстаграме эмоциями от просмотра сериала «Колл-Центр». Актер высоко оценил работу создателей и съемочной группы, подчеркнув, что данный проект — большой прорыв для российской киноиндустрии.
Отдельно актер отметил работу своей возлюбленной Стаси Милославской:
Я сижу на карантине. И каждый день мы ждали серию. Мы — это я и Стася, у которой, как мне кажется, самая бомбическая серия. Я тебя поздравляю с тем, что это профессионально, трогательно, красиво, круто!
Петров подчеркнул, что «Колл-Центр» — шоу, придуманное в России. «Это большая победа для нас для всех, для индустрии, это не украдено, не адаптировано, это логически продумано, это круто снято и круто сыграно, а главное — это режиссура», — отметил актер.
«Колл-Центр» — сериал, снятый Алексеем Чуповым и Натальей Меркуловой в жанре триллера. Он рассказывает о том, как сотрудники одного из московских офисов оказались в заложниках у телефонных террористов. Роли, кроме Милославской, исполнили Владимир Яглыч, Павел Табаков, Юлия Хлынина, Константин Белошапка, Александр Робак, Виктория Толстоганова и другие. Шоу стартовало на ТНТ в конце марта и завершилось 2 апреля.