Полный армагеддец: 12 безбашенных комедий про конец света

Рок-н-ролльный апокалипсис от признанных мастеров британской комедии: Саймон Пегг и команда его старых друзей пытаются повторить давний подвиг и устраивают ночной забег по 12 пабам. Но алкомарафон идет не по плану, опасности подстерегают на каждом шагу, и впереди их ждет реальный Армагеддец.
Пародийная комедия от тех же авторов, которые на этот раз осваивают территорию жанра зомби-апокалипсиса. История о самом простом парне по имени Шон, чья жизнь — сплошная рутина и мука, — оказывается остроумной метафорой о «живых мертвецах». Когда на человечество нападают зомби, герои, вооружившись дубинками и лопатами, вступают в искрометную борьбу и впервые за долгое время чувствуют себя по-настоящему живыми.
Эксцентричная сатира на Голливуд с неприлично богатым звездным составом — режиссерский дебют Сета Рогена и Эвана Голдберга не оставит равнодушным никого, и особенно ценителей черного юмора. Шестеро друзей оказываются запертыми в роскошном лос-анджелесском доме Джеймса Франко, пока за его пределами мир превращается в настоящий ад, а вечеринка с участием Эммы Уотсон, Джоны Хилла и Ченнинга Татума — в сумасшедшую битву за выживание.
Редкая апокалиптическая комедия отечественного производства от молодого режиссера Таисии Игуменцевой разворачивается в обыкновенной российской глуши, жители которой — чудаковатые и добродушные люди со своими странностями. Однажды они узнают, что до конца света остались всего сутки, а значит, настало время каждому из них сделать то, на что они не решались всю жизнь.
Неожиданный комедийный зомби-хоррор от Джима Джармуша рассказывает о маленьком американском городке, который становится эпицентром нашествия оживших мертвецов. Премьера фильма состоялась на Каннском кинофестивале, где публика приняла его довольно неоднозначно. Но разве можно отказать себе в удовольствии посмотреть на то, как Адам Драйвер и Билл Мюррей сражаются с зомби, одного из которых (внезапно!) играет Игги Поп?
Комедийное и романтическое роуд-муви о скромном клерке, которого настигают сразу две плохие новости — надвигающийся апокалипсис и уход жены. В главных ролях — обаятельный дуэт Стива Карелла и Киры Найтли, а также еще более обаятельная собака, которая сопровождает героев в их авантюрном путешествии на пути к последней мечте перед концом света.
Уморительная зомби-комедия с доброй порцией черного юмора — отличный мастер-класс по поведению в случае зомби-пандемии, который проводят харизматичные Джесси Айзенберг, Эмма Стоун, Вуди Харрельсон и Эбигейл Бреслин. Для тех, кому беспощадной бойни с мертвецами и милых взаимоотношений между героями оказалось мало, авторы сняли не менее захватывающее продолжение.
Веселая черная комедия о локальном апокалипсисе с участием детей и их школьной учительницы, которая всеми силами пытается убедить учеников в том, что зомби, кровь и кишки — это всего лишь игра. А для нас наблюдать за тем, как прекрасная Лупита Нионго спасает детскую психику от травмы, — сплошное удовольствие.
Фантастически изобретательная комедия, в которой началом всего безумства служит не что иное, как уничтожение Земли. После таких новостей герой фильма Артур Дент, лишившийся дома, оказывается на борту космического корабля в одном халате и встречается со множеством странных галактических персонажей, а еще — с такими до боли знакомыми проблемами, как бюрократия, отсутствие взаимопонимания и поиски смысла жизни.
Оригинальное переосмысление сентиментального романа Джейн Остин о благородных девицах, вынужденных уметь не только играть на пианино и вышивать, но и пользоваться оружием. Микс зубодробительного экшена и комедии в антураже старинных английских замков и пышных кружев — необычное зрелище, которое придется по вкусу любителям классики и кровавых схваток.
Самая парадоксальная комедия от Стенли Кубрика, фантазирующая на тему ядерной войны и ее последствий. Прикованный к инвалидному креслу ученый-нацист, который работает на США, свихнувшийся генерал ВВС, начинающий атаку на СССР, и полная неразбериха на высшем уровне — если вы давно планировали прикоснуться к классике кинематографа, то это ваш шанс.
Абсурдистская драматическая комедия о последних шести часах перед наступлением конца света. Надвигающаяся трагедия объединяет совершенно разных людей, коротающих последние мгновения жизни кто во что горазд — не расставаясь с работой, воплощая самые смелые фантазии, участвуя в беспорядках или проводя время с любимыми людьми.