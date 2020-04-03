Полный армагеддец: 12 безбашенных комедий про конец света

Редкая апокалиптическая комедия отечественного производства от молодого режиссера Таисии Игуменцевой разворачивается в обыкновенной российской глуши, жители которой — чудаковатые и добродушные люди со своими странностями. Однажды они узнают, что до конца света остались всего сутки, а значит, настало время каждому из них сделать то, на что они не решались всю жизнь.