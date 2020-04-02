Режиссер назвал катастрофой остановку съемок фильма с Безруковым

МОСКВА, 2 апр — РИА «Новости». Режиссер Алексей Герман-мл. назвал катастрофой остановку съемок своей масштабной картины «Воздух» о первых отрядах летчиц-истребителей во время Великой Отечественной войны. По словам постановщика, съемочный процесс был прерван 17–20 марта, когда вышел запрет на одновременное нахождение более 50 человек на площадке:
У нас на пике до 250 человек одновременно на площадке находились из разных городов, кто-то иногда прилетал из-за границы. У нас должны были быть самолеты времен войны, которых в России нет летающих. Съемки планировались в Европе, изначально в Чехии. И продюсеры приняли решение, что надо остановиться. Для нас это катастрофа, конечно.
Герман подчеркнул, что ситуация осложняется масштабом киноленты.
Режиссер отметил, что успел снять половину фильма — картина осенне-зимняя, летом съемки невозможны. «Катастрофа в том, что когда это все закончится, будет уже лето, а у нас картина осенне-зимняя. Дальше стоит тяжелейший вопрос планирования», — сказал Герман.
У нас еще сложные графики актерские — у нас играют Сергей Безруков, Елена Лядова, Аглая Тарасова. У нас сотни ролей, за каждым актером стоит театр, спектакли. Мы выстраивали сложнейшую логистику в течение многих месяцев. Это все полетело. Но мы не одни в этой ситуации, это у всей страны так.
Военная драма Алексея Германа-мл. «Воздух» рассказывает о первых отрядах летчиц-истребителей во время Второй мировой войны. Главной героиней картины станет легендарная летчица Лидия Литвяк.