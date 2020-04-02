Режиссер назвал катастрофой остановку съемок фильма с Безруковым

У нас на пике до 250 человек одновременно на площадке находились из разных городов, кто-то иногда прилетал из-за границы. У нас должны были быть самолеты времен войны, которых в России нет летающих. Съемки планировались в Европе, изначально в Чехии. И продюсеры приняли решение, что надо остановиться. Для нас это катастрофа, конечно.