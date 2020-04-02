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2 апреля 2020, Кино Mail.ruновость

Из-за коронавируса «Орел и решка» останется без ведущих

Новый формат шоу получил подзаголовок «Карантин»
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Телеканал «Пятница!» готовит к показу спецвыпуски тревел-шоу «Орел и решка» с подзаголовком «Карантин». Из-за пандемии коронавируса и введенного в связи с ней по всему миру карантинного режима новые эпизоды будут выходить без ведущих.

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Вести шоу станут обычные жители разных городов и стран, которые покажут, что делают на карантине и как меняется их привычный мир.

Как отметили в пресс-службе телеканала, новые выпуски проекта перенесут зрителей в Китай, Италию, Испанию, Южную Корею и США.

Шоу о путешествиях выходит в эфир с 2011 года. Ведущими программы в разное время были Жанна Бадоева, Регина Тодоренко, Анастасия Ивлеева, Леся Никитюк, Андрей Бедняков, Натали Неведрова и многие другие.

30 марта стартовал новый сезон тревел-шоу с подзаголовком «Безумные выходные», который ведут блогеры Юлия Коваль и Ян Гордиенко

Премьера серии выпусков «Орел и решка. Карантин» состоится 2 апреля в 21.50 на телеканале «Пятница!».

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