Из-за коронавируса «Орел и решка» останется без ведущих

Телеканал «Пятница!» готовит к показу спецвыпуски тревел-шоу «Орел и решка» с подзаголовком «Карантин». Из-за пандемии коронавируса и введенного в связи с ней по всему миру карантинного режима новые эпизоды будут выходить без ведущих.
Как отметили в пресс-службе телеканала, новые выпуски проекта перенесут зрителей в Китай, Италию, Испанию, Южную Корею и США.
Шоу о путешествиях выходит в эфир с 2011 года. Ведущими программы в разное время были Жанна Бадоева, Регина Тодоренко, Анастасия Ивлеева, Леся Никитюк, Андрей Бедняков, Натали Неведрова и многие другие.
30 марта стартовал новый сезон тревел-шоу с подзаголовком «Безумные выходные», который ведут блогеры Юлия Коваль и Ян Гордиенко
Премьера серии выпусков «Орел и решка. Карантин» состоится 2 апреля в 21.50 на телеканале «Пятница!».