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2 апреля 2020, Кино Mail.ruновость

Создатель «Дома 2» предложил Собчак вести его новое шоу

Валерий Комиссаров также вспомнил, почему взял звезду на телестройку
Ксения Собчак и Валерий Комиссаров в шоу «Осторожно, Собчак!»

Создатель телевизионных шоу «Моя семья», «Окна» и «Дом 2», 54-летний Валерий Комиссаров стал героем онлайн-программы Ксении Собчак «Осторожно, Собчак!». В ходе беседы с телезвездой продюсер предложил ей вести свой новый реалити-проект «Битва престолов» вместо недавно покинувшей его Дарьи Зотеевой.

Комиссаров заверил Собчак, что за месяц работы над шоу она получит $300 тыс., но ведущая ответила отказом. Ксения пошутила, что продюсер уволит ее из передачи, как Зотееву. Тогда автор реалити пообещал Ксении единовременно выплатить гонорар в $600 тыс. — сразу за два месяца:

Предоплата за два месяца. $600 тыс. и два месяца ведения «Битвы престолов». Даю публичную оферту. Можете отдать их в детские дома, дома престарелых, Максиму Виторгану — он и то, и другое, и третье.
Валерий Комиссаров

Собчак, однако, так и не приняла предложение.

Битва престолов
2020/Россияреалити-шоу
Моя оценка
Смотреть трейлер

Во время интервью ведущая и ее гость говорили не только о «Битве престолов». Например, Комиссаров рассказал, как выбирает ведущих на своих проекты, и вспомнил, что пригласил Собчак вести «Дом 2» из-за ее многогранности:

Вы как Шрэк. Помните, Шрэк говорил: «Я как луковица, у меня много слоев». Вы — разная.

По словам Комиссарова, в другой ведущей «Дома 2», Ксении Бородиной, его привлекла близость к зрителю. Ольга Бузова, которая сначала была участницей телестройки, а затем заняла пост ведущей, привлекла создателя проекта тем, что удачно умеет, по его словам, изображать простоту. «Все, кто ее не знают, считают ее глупым человеком, но она на самом деле умная», — отметил продюсер.

1.6
Дом 2
2004/Россия18+реалити-шоу
Моя оценка
Смотреть трейлер

«Битва престолов» — стартовавшее в феврале 2020 года реалити-шоу, в котором соревнуются две команды участников. Герои регулярно выбирают королей и королев, избранные монархи получают жалование и наслаждаются роскошью. Однако у каждого из подданных есть возможность свергнуть власть и занять трон. Ведущие проекта — Настасья Самбурская и голографическая версия Людмилы Гурченко.

«Дом 2», где участники ищут себе пару и строят отношения, выходит в эфир уже 15 лет: российское реалити-шоу стартовало на ТНТ в мае 2004 года. В СМИ не раз поднималась тема закрытия скандального проекта, однако программа продолжает собирать у экрана тысячи зрителей.

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