Создатель «Дома 2» предложил Собчак вести его новое шоу

Ксения Собчак и Валерий Комиссаров в шоу «Осторожно, Собчак!»

Комиссаров заверил Собчак, что за месяц работы над шоу она получит $300 тыс., но ведущая ответила отказом. Ксения пошутила, что продюсер уволит ее из передачи, как Зотееву. Тогда автор реалити пообещал Ксении единовременно выплатить гонорар в $600 тыс. — сразу за два месяца:

Предоплата за два месяца. $600 тыс. и два месяца ведения «Битвы престолов». Даю публичную оферту. Можете отдать их в детские дома, дома престарелых, Максиму Виторгану — он и то, и другое, и третье. Валерий Комиссаров

Собчак, однако, так и не приняла предложение.

Во время интервью ведущая и ее гость говорили не только о «Битве престолов». Например, Комиссаров рассказал, как выбирает ведущих на своих проекты, и вспомнил, что пригласил Собчак вести «Дом 2» из-за ее многогранности:

Вы как Шрэк . Помните, Шрэк говорил: «Я как луковица, у меня много слоев». Вы — разная.

По словам Комиссарова, в другой ведущей «Дома 2», Ксении Бородиной, его привлекла близость к зрителю. Ольга Бузова, которая сначала была участницей телестройки, а затем заняла пост ведущей, привлекла создателя проекта тем, что удачно умеет, по его словам, изображать простоту. «Все, кто ее не знают, считают ее глупым человеком, но она на самом деле умная», — отметил продюсер.

«Битва престолов» — стартовавшее в феврале 2020 года реалити-шоу, в котором соревнуются две команды участников. Герои регулярно выбирают королей и королев, избранные монархи получают жалование и наслаждаются роскошью. Однако у каждого из подданных есть возможность свергнуть власть и занять трон. Ведущие проекта — Настасья Самбурская и голографическая версия Людмилы Гурченко.