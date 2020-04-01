Лобода и Семенович поучаствовали во флешмобе против коронавируса

Канал «Муз-ТВ» запустил челлендж «Мой и пой», с помощью которого призывает зрителей и пользователей соцсетей не забывать о важности личной гигиены во время борьбы с коронавирусом. Российские звезды, присоединившиеся к флешмобу, записали ролики, в которых показали, как тщательно моют руки под музыку и песни. Акцию уже поддержали Нюша, Юлианна Караулова, Анна Семенович, Жасмин и другие знаменитости.
Многие звезды очень креативно подошли к челленджу. Так, Светлана Лобода сняла на видео не только процесс мытья рук, но и продемонстрировала поклонникам, как принимает ванну под музыку. Певица подписала ролик:
Дома можно все! Петь, танцевать, креативить, писать песни, записывать вам ролики и поднимать друг другу настроение.
Александр Ревва иронично призвал мыть руки постоянно. «Мой, засыпая, мой во сне, проснись — и мой», — спел он в своем видео.
Анна Семенович указала на то, что гигиене, особенно в период борьбы с вирусом, важно уделять максимум времени.
Ольга Лаки из группы «Вирус!» выложила в инстаграме новую версию главного хита команды — «Ручки», в которой поется о мытье рук. В подписи к ролику говорится:
Давай помоем ручки и будем танцевать. Пусть эта версия песни станет гимном гигиены! На карантине будь на позитиве!
Принял участие в челлендже и Шура. «Мой мыльный ответ коронавирусу», — подписал исполнитель ролик.
Коронавирусная инфекция, первые случаи заражения которой были зафиксированы в китайском городе Ухань в конце 2019 года, распространилась уже в 177 странах мира. Медики и власти призывают людей чаще и тщательнее мыть руки, а также избегать социальных контактов и как можно реже покидать дом, чтобы остановить пандемию.