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1 апреля 2020, Кино Mail.ruновость

Лобода и Семенович поучаствовали во флешмобе против коронавируса

Знаменитости учат поклонников мыть руки тщательно и с настроением

Канал «Муз-ТВ» запустил челлендж «Мой и пой», с помощью которого призывает зрителей и пользователей соцсетей не забывать о важности личной гигиены во время борьбы с коронавирусом. Российские звезды, присоединившиеся к флешмобу, записали ролики, в которых показали, как тщательно моют руки под музыку и песни. Акцию уже поддержали Нюша, Юлианна Караулова, Анна Семенович, Жасмин и другие знаменитости.

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Светлана Лобода

Многие звезды очень креативно подошли к челленджу. Так, Светлана Лобода сняла на видео не только процесс мытья рук, но и продемонстрировала поклонникам, как принимает ванну под музыку. Певица подписала ролик:

Дома можно все! Петь, танцевать, креативить, писать песни, записывать вам ролики и поднимать друг другу настроение.
Светлана Лобода

Александр Ревва иронично призвал мыть руки постоянно. «Мой, засыпая, мой во сне, проснись — и мой», — спел он в своем видео.

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Александр Ревва

Анна Семенович указала на то, что гигиене, особенно в период борьбы с вирусом, важно уделять максимум времени.

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Анна Семенович

Ольга Лаки из группы «Вирус!» выложила в инстаграме новую версию главного хита команды — «Ручки», в которой поется о мытье рук. В подписи к ролику говорится:

Давай помоем ручки и будем танцевать. Пусть эта версия песни станет гимном гигиены! На карантине будь на позитиве!
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Группа «Вирус!»

Принял участие в челлендже и Шура. «Мой мыльный ответ коронавирусу», — подписал исполнитель ролик.

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Шура

Коронавирусная инфекция, первые случаи заражения которой были зафиксированы в китайском городе Ухань в конце 2019 года, распространилась уже в 177 странах мира. Медики и власти призывают людей чаще и тщательнее мыть руки, а также избегать социальных контактов и как можно реже покидать дом, чтобы остановить пандемию.

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