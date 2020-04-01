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1 апреля 2020, Известияновость

Снят первый художественный фильм о коронавирусе

Триллер «Корона» уже смонтирован и активно предлагается онлайн-кинотеатрам

Канадский режиссер иранского происхождения Мостафа Кешвари снял триллер «Корона» — первый фильм о коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает New York Times. Лента уже смонтирована, кинематографист предлагает ее онлайн-кинотеатрам. Продолжительность фильма — 63 минуты.

Во время загрузки произошла ошибка.

Действие ленты разворачивается в лифте, где во время начала эпидемии застревают шестеро соседей. Седьмой оказывается незнакомая им китаянка, у которой остальные начинают подозревать наличие инфекции. Они боятся заразиться и ведут себя агрессивно по отношению к девушке. В фильме поднимается тема расизма. По словам Кешвари, идея картины пришла к нему, когда он ехал в лифте и читал новости про азиатов, подвергающихся нападкам в Канаде.

Съемки прошли в феврале в павильоне в Ванкувере. Тогда Кешвари еще не знал, что эпидемия COVID-19 станет глобальной пандемией.
Корона
2020/Канадатриллер
Смотреть трейлер

Во время съемок актеры имели возможность импровизировать, чтобы проявить собственный страх перед заражением. Основным интересом режиссера на тот момент, однако, была в первую очередь связанная с распространением вируса проблема расовой дискриминации. «Вирус не выбирает людей по расовому признаку», — отмечал Кешвари.

Вспышка коронавирусной инфекции произошла в китайском городе Ухань в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

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