Снят первый художественный фильм о коронавирусе

Канадский режиссер иранского происхождения Мостафа Кешвари снял триллер «Корона» — первый фильм о коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает New York Times. Лента уже смонтирована, кинематографист предлагает ее онлайн-кинотеатрам. Продолжительность фильма — 63 минуты.

<iframe width="848" height="477" src="//ok.ru/videoembed/2187274226381" frameborder="0" allow="autoplay" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Действие ленты разворачивается в лифте, где во время начала эпидемии застревают шестеро соседей. Седьмой оказывается незнакомая им китаянка, у которой остальные начинают подозревать наличие инфекции. Они боятся заразиться и ведут себя агрессивно по отношению к девушке. В фильме поднимается тема расизма. По словам Кешвари, идея картины пришла к нему, когда он ехал в лифте и читал новости про азиатов, подвергающихся нападкам в Канаде.

Съемки прошли в феврале в павильоне в Ванкувере. Тогда Кешвари еще не знал, что эпидемия COVID-19 станет глобальной пандемией.

Во время съемок актеры имели возможность импровизировать, чтобы проявить собственный страх перед заражением. Основным интересом режиссера на тот момент, однако, была в первую очередь связанная с распространением вируса проблема расовой дискриминации. «Вирус не выбирает людей по расовому признаку», — отмечал Кешвари.