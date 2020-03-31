Ксения Собчак заподозрила, что уже переболела коронавирусом

Свою теорию хочу вам рассказать. Я, например, считаю, что я давно переболела коронавирусом... Меня теперь уже ничего не берет. В начале декабря я свалилась со страшной болезнью, просто лежала и не могла встать. Я никогда до этого так не болела. Кашель, температура, ломота.