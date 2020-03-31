Ксения Собчак заподозрила, что уже переболела коронавирусом

Ксения Собчак сообщила, что, возможно, уже переболела коронавирусом. Своей теорией она поделилась в ходе прямого эфира в инстаграм-аккаунте супруга, режиссера Константина Богомолова:
Свою теорию хочу вам рассказать. Я, например, считаю, что я давно переболела коронавирусом... Меня теперь уже ничего не берет. В начале декабря я свалилась со страшной болезнью, просто лежала и не могла встать. Я никогда до этого так не болела. Кашель, температура, ломота.
Телеведущая отметила, что врачи поставили ей диагноз «атипичная пневмония» и выписали антибиотики. Собчак добавила, что после болезни у нее появились осложнения, из-за которых временно пропал голос.
Отметим, что мать Ксении Собчак Людмила Нарусова, у которой ранее подозревали коронавирус, уже покинула больницу в Коммунарке и находится дома. Как пишет «Лента.ру», тест на инфекцию показал отрицательный результат, женщину выписали, сама Нарусова отмечает, что у нее была «просто простудная пневмония».
Сама Собчак, несмотря на всеобщий режим самоизоляции, введенный ранее в Москве и других регионах страны, регулярно выходит в эфир со своей передачей «Док-Ток».