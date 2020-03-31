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31 марта 2020, Газета.Ruновость

Ксения Собчак заподозрила, что уже переболела коронавирусом

Телеведущая рассказала о симптомах своей «страшной болезни»
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9
фотографий
9
фотографий

Ксения Собчак сообщила, что, возможно, уже переболела коронавирусом. Своей теорией она поделилась в ходе прямого эфира в инстаграм-аккаунте супруга, режиссера Константина Богомолова:

Свою теорию хочу вам рассказать. Я, например, считаю, что я давно переболела коронавирусом... Меня теперь уже ничего не берет. В начале декабря я свалилась со страшной болезнью, просто лежала и не могла встать. Я никогда до этого так не болела. Кашель, температура, ломота.
Ксения Собчак

Телеведущая отметила, что врачи поставили ей диагноз «атипичная пневмония» и выписали антибиотики. Собчак добавила, что после болезни у нее появились осложнения, из-за которых временно пропал голос.

Отметим, что мать Ксении Собчак Людмила Нарусова, у которой ранее подозревали коронавирус, уже покинула больницу в Коммунарке и находится дома. Как пишет «Лента.ру», тест на инфекцию показал отрицательный результат, женщину выписали, сама Нарусова отмечает, что у нее была «просто простудная пневмония».

Сама Собчак, несмотря на всеобщий режим самоизоляции, введенный ранее в Москве и других регионах страны, регулярно выходит в эфир со своей передачей «Док-Ток».

1.5
Док-Ток
2020/Россия16+ток-шоу
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