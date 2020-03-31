Сергей Лазарев привел маму в «Модный приговор»

Мама Сергея Лазарева, Валентина Викторовна

Героиней нового выпуска шоу «Первого канала» «Модный приговор» стала мама Сергея Лазарева Валентина Викторовна.

Певец и сам появился в студии передачи и попросил Александра Васильева помочь маме с выбором нового имиджа:

Много лет я мечтал, чтобы в вашей программе появилась моя мама. Я безумно ее люблю и горжусь ею, но мне кажется, что ей нужно что-то поменять в своем образе. Сергей Лазарев

Стилисты сделали Валентине Викторовне новую прическу и подобрали несколько образов. «Прекрасно! Мне все нравится. Цвета мои — я же люблю яркие!» — оценила преображение мама певца. «Я радуюсь, когда моя мама радуется. Пусть у нее всегда будет такой же зажигательный вид», — добавил Лазарев.

Шоу «Модный приговор» выходит на «Первом канале» с 2007 года. В роли ведущего заседания «модного суда» выступает Александр Васильев. Роль «обвинителя» — у Эвелины Хромченко. «Защитником» участников обычно выступает Надежда Бабкина, однако из-за плотного графика артистке нередко приходится покидать свой пост. Тогда ее место занимают приглашенные звезды, например, Юлия Барановская.