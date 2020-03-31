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31 марта 2020, Кино Mail.ruфоторепортажСъемки

Анатолий Вассерман сыграл самого себя в популярном сериале

Звезда интеллектуальных телеигр появится в шоу «Гранд»
7
фотографий
7
фотографий
7
фотографий

Анатолий Вассерман появится в роли самого себя в одном из эпизодов третьего сезона комедийного сериала «Гранд». По сюжету известный публицист и участник интеллектуальных игр придет на помощь владельцу отеля Льву Глебовичу, которого играет Александр Лыков. Актер отметил:

Анатолий Александрович угостил нас лакричными палочками. Он сказал, что когда-то много лет назад в Москве продавались натуральные лакричные конфеты, и он купил столько, что ест до сих пор. Они не портятся и оказались действительно вкусными.
Александр Лыков

Напомним, комедийный сериал «Гранд» — спин-офф шоу «Кухня» и «Отель Элеон».

6.7
Гранд
2018/Россия16+комедия
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Роли в проекте исполняют Мила Сивацкая, Александр Лыков, Константин Белошапка, Екатерина Вилкова, Елена Ксенофонтова, Милош Бикович, Григорий Сиятвинда, Сергей Лавыгин, Михаил Тарабукин, Ольга Кузьмина, Виктор Хориняк и другие.

Продолжение сериала «Гранд» стартует на телеканале «Супер» 6 апреля в 21.00.

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