Анатолий Вассерман сыграл самого себя в популярном сериале

Анатолий Вассерман появится в роли самого себя в одном из эпизодов третьего сезона комедийного сериала «Гранд». По сюжету известный публицист и участник интеллектуальных игр придет на помощь владельцу отеля Льву Глебовичу, которого играет Александр Лыков. Актер отметил:
Анатолий Александрович угостил нас лакричными палочками. Он сказал, что когда-то много лет назад в Москве продавались натуральные лакричные конфеты, и он купил столько, что ест до сих пор. Они не портятся и оказались действительно вкусными.
Напомним, комедийный сериал «Гранд» — спин-офф шоу «Кухня» и «Отель Элеон».
Роли в проекте исполняют Мила Сивацкая, Александр Лыков, Константин Белошапка, Екатерина Вилкова, Елена Ксенофонтова, Милош Бикович, Григорий Сиятвинда, Сергей Лавыгин, Михаил Тарабукин, Ольга Кузьмина, Виктор Хориняк и другие.
Продолжение сериала «Гранд» стартует на телеканале «Супер» 6 апреля в 21.00.