Ковальчук и Миронова стали народными артистками России

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Актрисы Анна Ковальчук и Мария Миронова, актер Алексей Кравченко и ряд других деятелей отечественного кино и театра стали народными артистами России. Соответствующий указ президента страны Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации. В документе указано, что эти почетные звания присвоены за заслуги в области искусства.
Тем же указом президент РФ наградил орденом Дружбы актеров Владимира Конкина («Место встречи изменить нельзя», «Аты-баты, шли солдаты...») и Андрея Шаркова («Тайны следствия»).
Анна Ковальчук широко прославилась после роли в сериале «Тайны следствия», где сыграла обаятельного следователя Марию Швецову. Кроме того, актриса играла булгаковскую Маргариту в «Мастере и Маргарите» — экранизации одноименного произведения, которую в начале 2000-х снял режиссер Владимир Бортко.
Мария Миронова — дочь легендарного советского артиста Андрея Миронова. Она снималась в фильмах «Свадьба», «Статский советник». Среди самых недавних фильмов и сериалов с участием звезды — «Холоп», «Громкая связь», «Доктор Рихтер», «Садовое кольцо», «В шаге от рая». Что касается Алексея Кравченко, он известен по фильму Элема Климова «Иди и смотри», также снимался в сериале «Бригада», ленте «Каникулы строгого режима» и многих других популярных картинах