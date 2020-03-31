Ковальчук и Миронова стали народными артистками России

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Актрисы Анна Ковальчук и Мария Миронова, актер Алексей Кравченко и ряд других деятелей отечественного кино и театра стали народными артистами России. Соответствующий указ президента страны Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации. В документе указано, что эти почетные звания присвоены за заслуги в области искусства.