«Первый» покажет «Ищейку 4», где Банщикова снялась с дочкой

«Первый канал» готовит к показу новый сезон детективного сериала «Ищейка», в котором сыграли Анна Банщикова, Александр Макогон, Дмитрий Миллер, Анатолий Кот, Эдуард Чекмазов («Галка и Гамаюн») и другие.
Действие очередных эпизодов развернется через несколько лет после финала предыдущих. Героиня Банщиковой, следователь уголовного розыска Александра Кушнир, отошла от дел, погрузилась в семейный быт и посвятила себя радостям материнства. Однако женщине не хватает любимой работы — и она вновь берется за распутывание непростых дел.
Сына главной героини сыграла дочь Банщиковой, Маша. Актриса отметила:
Практически невозможно двухлетнего чужого ребенка заставить, чтобы он называл тебя мамой – еще труднее, чтобы это звучало так тепло, поэтому снимается моя дочь.
Банщикова добавила, что идея задействовать Машу в съемках и дать ей роль мальчика принадлежит режиссеру Дмитрию Брусникину, который снимал первые сезоны детективной истории. Постановщик ушел из жизни в 2018 году. Режиссером нового сезона сериала стал Андрей Головков («Молодежка»). Местом съемок шоу, основанного на оригинальном американском сериале «Ищейка», остался Геленджик.
Премьера новых серий «Ищейки» состоится на «Первом канале» 6 апреля в 21.30.