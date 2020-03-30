«Первый» покажет «Ищейку 4», где Банщикова снялась с дочкой

Действие очередных эпизодов развернется через несколько лет после финала предыдущих. Героиня Банщиковой, следователь уголовного розыска Александра Кушнир, отошла от дел, погрузилась в семейный быт и посвятила себя радостям материнства. Однако женщине не хватает любимой работы — и она вновь берется за распутывание непростых дел.