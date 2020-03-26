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26 марта 2020, Кино Mail.ruновость

Звезда «Друзей» рассказала, что смотрит на карантине

Кортни Кокс решила освежить в памяти события сериала, который сделал ее знаменитой
9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Кортни Кокс нашла способ скоротать время, находясь на домашнем карантине из-за вспышки коронавируса. 55-летняя звезда сериала «Друзья» рассказала в шоу «Джимми Киммел в прямом эфире», что начала пересматривать эпизоды легендарного ситкома, который принес ей мировую славу. В ходе беседы с Джимми Киммелом по видеосвязи актриса призналась:

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У меня такая плохая память! Я помню, как мне нравилось работать на площадке и как мы все веселились, но я помню, по факту, только отдельные моменты своей жизни, а не сюжет эпизодов сериала. Если бы мне пришлось пройти тест на знание шоу, я бы провалила его!
Кортни Кокс

Звезда объяснила, что идея пересмотреть «Друзей» пришла ей в голову после встречи с продюсерами предстоящего специального эпизода «Друзей». Кортни поняла, что с годами многое забыла и ей необходимо освежить в памяти сюжет сериала.

Во время викторины по сериалу «Друзья», в которую Киммел предложил актрисе сыграть по видеосвязи, Кокс потерпела поражение от двоюродного брата ведущего. «Это очень неловко», — отметила звезда. Кокс иронично добавила, что к концу карантина наверняка будет знать о шоу все.

Напомним, недавно стало известно, что съемки специального выпуска культового ситкома отложили из-за ситуации с коронавирусом.

Популярный сериал «Друзья» выходил с 1994 по 2004 год. Помимо Кортни Кокс, главные роли в нем исполнили Дженнифер Энистон, Лиза Кудроу, Мэтт ЛеБлан, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер.

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