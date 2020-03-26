Звезда «Друзей» рассказала, что смотрит на карантине

У меня такая плохая память! Я помню, как мне нравилось работать на площадке и как мы все веселились, но я помню, по факту, только отдельные моменты своей жизни, а не сюжет эпизодов сериала. Если бы мне пришлось пройти тест на знание шоу, я бы провалила его!