Ведущие канала «Россия 24» перешли на работу из дома

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU — Ведущие телеканала «Россия 24» (ВГТРК) перешли на удаленную работу и ведут эфир, находясь дома. Свой лготип канал сменил на надпись «Сидим дома 24». Это связано с пандемией коронавируса.

Один из ведущих отметил:

Наш канал работает на «удаленке», мы сидим дома. Несмотря на технические сложности, мы хотим показать, что даже телевидение тоже можно делать из дома.

В информационных заставках телеканал сообщает, что с 26 марта людям старше 65 лет и гражданам с хроническими заболеваниями рекомендуется соблюдать домашний режим, работать удаленно, не посещать общественные места, а встречи и совещания проводить онлайн. «Сегодня наши ведущие тоже выходят в эфир из дома», — говорится в сообщении.

Ранее на дистанционное обучение перешли школы и вузы. Многие компании и учреждения разного профиля также по возможности переводят на удаленную работу своих сотрудников.