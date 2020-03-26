Ведущие канала «Россия 24» перешли на работу из дома

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU — Ведущие телеканала «Россия 24» (ВГТРК) перешли на удаленную работу и ведут эфир, находясь дома. Свой лготип канал сменил на надпись «Сидим дома 24». Это связано с пандемией коронавируса.
Один из ведущих отметил:
Наш канал работает на «удаленке», мы сидим дома. Несмотря на технические сложности, мы хотим показать, что даже телевидение тоже можно делать из дома.
В информационных заставках телеканал сообщает, что с 26 марта людям старше 65 лет и гражданам с хроническими заболеваниями рекомендуется соблюдать домашний режим, работать удаленно, не посещать общественные места, а встречи и совещания проводить онлайн. «Сегодня наши ведущие тоже выходят в эфир из дома», — говорится в сообщении.
Ранее на дистанционное обучение перешли школы и вузы. Многие компании и учреждения разного профиля также по возможности переводят на удаленную работу своих сотрудников.
На телеканале НТВ сообщили, что пока не планируют менять режим, «Первый канал» не ответил на запрос агентства. На утро 26 марта в России зарегистрировано 658 случаев коронавирусной инфекции, из них 410 — в Москве.