Максимова и Корешков вместе представили новый сериал

Премьера нового сериала «257 причин, чтобы жить» в связи с пандемией коронавируса прошла в формате онлайн-вечеринки. Команда сериала собралась в студии, посмотрела первый эпизод и пообщалась со зрителями и журналистами в рамках интернет-трансляции. Участниками премьеры стали актеры Полина Максимова, Егор Корешков, Юлия Топольницкая, Максим Лагашкин, Анна Невская, Дарья Руденок, Сергей Годин, Ася Громова и Анастасия Попова.
По сюжету главная героиня сериала победила тяжелую болезнь. Однако после этого выяснилось, что любимый парень был с ней лишь из жалости, сестра зарабатывала на благотворительных сборах, а коллеги и вовсе не надеялись на выздоровление девушки. Пытаясь найти новые силы жить, она обращается к дневнику.
Изначально международная премьера сериала должна была состояться на Лазурном берегу в рамках фестиваля Canneseries, но его перенесли из-за коронавируса.
Шоу состоит из 13 эпизодов, первые из них уже доступны на платформе Start. Новые серии будут выходить каждый четверг.