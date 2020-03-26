Максимова и Корешков вместе представили новый сериал

По сюжету главная героиня сериала победила тяжелую болезнь. Однако после этого выяснилось, что любимый парень был с ней лишь из жалости, сестра зарабатывала на благотворительных сборах, а коллеги и вовсе не надеялись на выздоровление девушки. Пытаясь найти новые силы жить, она обращается к дневнику.