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26 марта 2020, Кино Mail.ruфоторепортажКрасная дорожка

Максимова и Корешков вместе представили новый сериал

Из-за распространения коронавируса премьеру телепроекта «257 причин, чтобы жить» перенесли в онлайн
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Премьера нового сериала «257 причин, чтобы жить» в связи с пандемией коронавируса прошла в формате онлайн-вечеринки. Команда сериала собралась в студии, посмотрела первый эпизод и пообщалась со зрителями и журналистами в рамках интернет-трансляции. Участниками премьеры стали актеры Полина Максимова, Егор Корешков, Юлия Топольницкая, Максим Лагашкин, Анна Невская, Дарья Руденок, Сергей Годин, Ася Громова и Анастасия Попова.

257 причин, чтобы жить
2020/Россия18+драмамелодрамакомедия
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По сюжету главная героиня сериала победила тяжелую болезнь. Однако после этого выяснилось, что любимый парень был с ней лишь из жалости, сестра зарабатывала на благотворительных сборах, а коллеги и вовсе не надеялись на выздоровление девушки. Пытаясь найти новые силы жить, она обращается к дневнику.

Изначально международная премьера сериала должна была состояться на Лазурном берегу в рамках фестиваля Canneseries, но его перенесли из-за коронавируса.

Шоу состоит из 13 эпизодов, первые из них уже доступны на платформе Start. Новые серии будут выходить каждый четверг.

Полина Максимова с бритой головой на съемках сериала
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