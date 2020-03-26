Николай Фоменко озадачил поклонников своим неожиданным образом

57-летний Николай Фоменко опубликовал в инстаграме кадры, судя по всему, сделанные на съемочной площадке очередного проекта. На фото актер и музыкант группы «Секрет» запечатлен поседевшим и частично полысевшим, а также в старомодных очках с толстой роговой оправой.
Артист отметил в подписи к снимкам в гриме:
Свой среди чужих, чужой среди своих.
Подписчики Фоменко пришли к выводу, что актер работает над очередным фильмом или сериалом, а также решили, что грим артисту, возможно, наложили, чтобы сделать его похожим на другую знаменитость или политика.
В сторис актер призвал подписчиков оставлять свои версии о его новой роли в комментариях к последнему посту. Среди прочих были названы имена Николая Рыбникова, Михаила Горбачева, Андрея Мягкова, Михаила Жванецкого и Лаврентия Берии. Пока актер никак не прокомментировал догадки поклонников.
Отметим, в настоящее время Фоменко задействован в съемках проекта Кирилла Кузина «Офигенные» и сериала «Агеев».
Николай Фоменко снимался в фильмах и сериалах «Сирота казанская», «Старые клячи», «Убойная сила», «День радио», «У ангела ангина» и других.