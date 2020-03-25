Звезда советского кино Инна Макарова умерла на 94-м году жизни

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Советская и российская актриса, народная артистка СССР Инна Макарова умерла в возрасте 93 лет. Об этом сообщила ее дочь Наталья Бондарчук.
Инна Макарова родилась 28 июля 1926 года в городе Тайга Сибирского края (ныне Кемеровская область) в семье диктора и литературного редактора-корреспондента. Детство провела в Новосибирске. Окончила актерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (ВГИК). В 1948 году была принята в труппу Театра-студии киноактера. С того же года снималась в кино.
Известна ролями в таких фильмах, как «Женитьба Бальзаминова», «Девчата», «Молодая гвардия» (за роль в этой картине в 1949 году получила Сталинскую премию), «Дорогой мой человек», «Высота», «Неисправимый лгун».
Была замужем за актером и режиссером Сергеем Бондарчуком.