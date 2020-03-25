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25 марта 2020, ТАССфоторепортаж

Звезда советского кино Инна Макарова умерла на 94-м году жизни

Об уходе из жизни народной артистки сообщила ее дочь
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9
фотографий
9
фотографий

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Советская и российская актриса, народная артистка СССР Инна Макарова умерла в возрасте 93 лет. Об этом сообщила ее дочь Наталья Бондарчук.

«Инна Михайловна ушла из жизни», — сказала Наталья Бондарчук. Время и место прощания будут известны позднее.

Инна Макарова родилась 28 июля 1926 года в городе Тайга Сибирского края (ныне Кемеровская область) в семье диктора и литературного редактора-корреспондента. Детство провела в Новосибирске. Окончила актерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (ВГИК). В 1948 году была принята в труппу Театра-студии киноактера. С того же года снималась в кино.

8.3
Девчата
1961/СССРкомедия
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Известна ролями в таких фильмах, как «Женитьба Бальзаминова», «Девчата», «Молодая гвардия» (за роль в этой картине в 1949 году получила Сталинскую премию), «Дорогой мой человек», «Высота», «Неисправимый лгун».

Была замужем за актером и режиссером Сергеем Бондарчуком.

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