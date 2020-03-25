Звезда советского кино Инна Макарова умерла на 94-м году жизни

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МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Советская и российская актриса, народная артистка СССР Инна Макарова умерла в возрасте 93 лет. Об этом сообщила ее дочь Наталья Бондарчук.

«Инна Михайловна ушла из жизни», — сказала Наталья Бондарчук. Время и место прощания будут известны позднее.

Инна Макарова родилась 28 июля 1926 года в городе Тайга Сибирского края (ныне Кемеровская область) в семье диктора и литературного редактора-корреспондента. Детство провела в Новосибирске. Окончила актерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (ВГИК). В 1948 году была принята в труппу Театра-студии киноактера. С того же года снималась в кино.