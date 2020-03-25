Джаред Лето захотел принять участие в шоу Ивлеевой

Популярной телеведущей Анастасии Ивлеевой удалось стать собеседницей голливудского актера Джареда Лето. Разговор знаменитостей состоялся в ходе прямого эфира в инстаграме.
Джаред Лето, находящийся в самоизоляции из-за пандемии коронавируса, запустил трансляцию в своем аккаунте, чтобы пообщаться с поклонниками. К ней удалось подключиться Насте Ивлеевой.
В соцсетях давно ходят шутки об уровне английского Ивлеевой, однако ей удалось поддержать разговор со знаменитым актером. Телеведущая рассказала Джареду, что она популярный в России блогер. Лето, в свою очередь, выразил желание принять участие в авторском шоу Анастасии AgentShow. «Когда коронавирус пройдет, я жду тебя на моем шоу!» — заключила Ивлеева.
После окончания эфира блогер выложила запись разговора с Джаредом Лето в своем аккаунте и написала:
Английский язык покинул(а) чат. Ждем Джареда Лето в AgentShow Land! Я в шоке!
Помимо Ивлеевой, пообщаться с голливудской знаменитостью в ходе его трансляции удалось еще двум телеведущим — Андрею Беднякову и Лесе Никитюк. Об этом звезды также рассказали в своих аккаунтах.
Отметим, что все трое собеседников Джареда Лето — бывшие ведущие популярного шоу о путешествиях «Орел и решка».
Отметим, Анастасия Ивлеева — не только телеведущая и блогер, она также пробовала себя в качестве актрисы и снималась в главной роли в сериале «Туристическая полиция».