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25 марта 2020, Кино Mail.ruновость

Джаред Лето захотел принять участие в шоу Ивлеевой

Популярная российская ведущая пообщалась с голливудским актером в прямом эфире в инстаграме

Популярной телеведущей Анастасии Ивлеевой удалось стать собеседницей голливудского актера Джареда Лето. Разговор знаменитостей состоялся в ходе прямого эфира в инстаграме.

Джаред Лето, находящийся в самоизоляции из-за пандемии коронавируса, запустил трансляцию в своем аккаунте, чтобы пообщаться с поклонниками. К ней удалось подключиться Насте Ивлеевой.

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В соцсетях давно ходят шутки об уровне английского Ивлеевой, однако ей удалось поддержать разговор со знаменитым актером. Телеведущая рассказала Джареду, что она популярный в России блогер. Лето, в свою очередь, выразил желание принять участие в авторском шоу Анастасии AgentShow. «Когда коронавирус пройдет, я жду тебя на моем шоу!» — заключила Ивлеева.

После окончания эфира блогер выложила запись разговора с Джаредом Лето в своем аккаунте и написала:

Английский язык покинул(а) чат. Ждем Джареда Лето в AgentShow Land! Я в шоке!
Анастасия Ивлеева

Помимо Ивлеевой, пообщаться с голливудской знаменитостью в ходе его трансляции удалось еще двум телеведущим — Андрею Беднякову и Лесе Никитюк. Об этом звезды также рассказали в своих аккаунтах.

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Отметим, что все трое собеседников Джареда Лето — бывшие ведущие популярного шоу о путешествиях «Орел и решка».

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Отметим, Анастасия Ивлеева — не только телеведущая и блогер, она также пробовала себя в качестве актрисы и снималась в главной роли в сериале «Туристическая полиция».

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