Изгои: 13 героев фильмов, которым пришлось несладко в изоляции

«Изгой»
Сотрудник службы доставки FedEx Чак Ноланд (Том Хэнкс) оказывается единственным выжившим пассажиром самолета, потерпевшего крушение в Тихом океане. Дальше Чак, вынесенный волнами на необитаемый остров, превращается в кого-то вроде современного Робинзона Крузо; правда, Пятница до острова так и не добирается, поэтому герой Хэнкса делает себе друга из волейбольного мяча, дает ему имя Уилсон и четыре следующих года пытается не сойти с ума, беседуя с ним. И это если опустить подробности про поиски еды, воды и прочих необходимых для выживания «мелочей». По злой иронии судьбы, во время текущей эпидемии коронавируса сам Том Хэнкс подхватил COVID-19 и был госпитализирован — правда, в отличие от Ноланда, пробыл в изоляции совсем недолго и не в одиночестве: актера вместе с женой отпустили из больницы через четыре дня.
Прежде чем стать кинозвездой и секс-символом Голливуда, красавчик Джейк Джилленхол успел сыграть подростка Джимми Ливингстона, напрочь лишенного иммунитета. Мать Джимми помещает сына в пластиковый прозрачный пузырь, защищающий его от микробов (и вообще контактов с внешним миром). Но тот, несмотря на насмешки сверстников и очевидную затрудненность передвижений, все равно умудряется встретить любовь и даже отправиться за ней в многокилометровое путешествие. Джилленхол позже признавался, что, по задумке авторов, «Парень из пузыря» должен был стать гораздо мрачнее, но вмешались продюсеры, и лента превратилась в традиционную подростковую комедию – с хэппи-эндом в виде счастливого избавления от того самого пузыря.
Созданный учеными вирус выкосил 90 процентов человеческой популяции, а остальные 10 превратились в мутантов, жаждущих крови. Точнее, не 10, а около того: примерно у 0,2 процента людей обнаружился иммунитет. Тем не менее, военный медик Роберт Невилл (Уилл Смит) подозревает, что остался на свете совсем один. По крайней мере, в живописно опустевшем Нью-Йорке ему не удается обнаружить выживших — за исключением овчарки Саманты и толп мутантов. Тем не менее, Роберт не сдается и продолжает исследовать собственную кровь, чтобы разобраться, является ли мутация обратимой.
«Сияние»
Писатель Джек Торранс (Джек Николсон) отправляется в добровольное изгнание: решает провести целую зиму в безлюдном отеле в горах в компании с женой и маленьким сыном. Джек считает, что изоляция поможет ему справиться с творческим кризисом и написать великий роман. Вместо этого одиночество и обитающие в гостинице «Оверлук» призраки сводят его с ума — и он с топором бросается на родственников. Если считать ленту Стэнли Кубрика не хоррором, а сюрреалистической драмой о распаде семьи, в фильме даже можно разглядеть счастливый конец: мать и ребенок выбираются из заточения пострадавшими, но целыми.
«ВАЛЛ-И»
Главный герой одной из лучших полнометражек студии Pixar — маленький робот-уборщик, в одиночку старающийся навести порядок на давно покинутой населением Земле. За годы, проведенные в изоляции, ВАЛЛ-И сумел обустроить быт и наладить досуг (свободное время он посвящает просмотру мюзикла «Хеллоу, Долли!»). Одна беда: уборщик чувствует себя одиноким, поскольку единственным его другом является… таракан. Но однажды на Землю откуда-то из космоса прибывает похожая на новенький iPhone робот-исследовательница ЕВА, и жизнь ВАЛЛ-И начинает налаживаться.
Джим (Крис Пратт) — пассажир космического корабля, несущего тысячи землян к планете, которая должна стать их новым домом. Все путешествие продолжительностью в век Джим должен был проспать в специальной капсуле, но из-за неполадки проснулся на 90 лет раньше срока. Как он решил справляться с одиночеством? Разбудил симпатичную попутчицу Аврору (Дженнифер Лоуренс), убедив девушку, что в ее случае выход из гибернации тоже стал результатом неполадки. Десятки лет в изоляции — тяжелое испытание для любой пары, но Аврора и Джим с ним справились. Хочется верить, что текущий карантин, который наверняка продлится меньше, не станет причиной многочисленных разводов.
Сразу после завершения учебы в университете Кристофер МакКэндлесс (Эмиль Хирш) отдал все свои деньги на благотворительность, прервал контакты с семьей и отправился на поиски счастья. Он пару лет путешествовал по Америке и перебивался случайными заработками, а затем поселился в брошенном автобусе где-то на Аляске. Какие выводы сделал Крис за время, проведенное наедине с прекрасной и жестокой природой? Он понял, что хочет воссоединиться с родственниками! Примечательно, что МакКэндлесс — не выдуманный персонаж: в начале 1990-х молодой американец действительно совершил подобное путешествие.
Героине Сандры Буллок из фильма Альфонсо Куарона повезло, пожалуй, меньше всех остальных персонажей нашей подборки – она столкнулась с одиночеством поистине космического масштаба. Райан Стоун — единственный выживший член экипажа разрушенного шаттла. Только представьте, вы в одиночку застряли практически в открытом космосе, вокруг – в прямом смысле – ни-че-го, кроме пронзительной тишины, дрейфующих обломков и мучительного вида на родную Землю, до которой никак не дотянуться. Но воля нашей героини настолько сильна, что она не просто находит способ вернуться домой, но и попутно успевает разобраться с «тараканами» в голове.
«Жизнь Пи»
И еще одна несчастная жертва крушения корабля – правда, не космического, а обычного. Впрочем, неизвестно, что страшнее – болтаться в космосе, как вышеупомянутая Сандра Буллок, или оказаться на открытой воде в спасательной шлюпке в компании зебры, гиены, орангутана и тигра – когда ты обычный подросток. И когда, в силу понятных обстоятельств, число пассажиров твоей лодки быстро сокращается с пяти до двух. Но не тут-то было! Герой знаменитого своей завораживающей красотой фильма Энга Ли, прежде чем достичь берегов, смог достаточно долго дрейфовать в океане, думая не только о том, как найти пищу и питьевую воду, но и как поделить крайне ограниченное пространство с бенгальским тигром.
Куда более мрачная, суровая и реалистичная, чем в «Жизни Пи», история изоляции (поначалу добровольной, но вскоре ставшей вынужденной) на бескрайних водных просторах – монофильм с Робертом Редфордом в роли безымянного пожилого мужчины, в одиночку совершающего путешествие на яхте через Индийский океан. Судно получает пробоину, рацию портит вода, лишая героя связи с внешним миром. Далее персонаж Редфорда на протяжении полутора часов демонстрирует чудеса изобретательности, молча сражаясь со стихией. Важный нюанс: оригинальное название картины звучит как «All Is Lost», то есть «Все потеряно»; при этом концовка фильма допускает разночтения. Российские же прокатчики решили подбавить оптимизма уже самим заголовком.
А вот наглядное пособие по выживанию в инопланетных условиях – на случай, если вы вдруг окажетесь в одинокой изоляции, например, на… Марсе. Биолог с лицом Мэтта Дэймона доходчиво расскажет и покажет, как научиться добывать воду из топлива, выращивать картошку в марсианском песочке, самостоятельно себя подлатать, да и вообще нескучно провести несколько лет – в ожидании команды спасателей.
Мишель (Мэри Элизабет Уинстэд) попадает в аварию, теряет сознание и просыпается в запертой комнате в подземном бункере. Ее тюремщик (Джон Гудман) утверждает, что замки и двери существуют ради ее же блага: поверхность Земли захвачена инопланетянами и отравлена каким-то газом, поэтому находиться в бункере безопаснее всего. Однако самой Мишель «спаситель» кажется подозрительным — ей придется разобраться, где же искать настоящих монстров: в непонятном и пугающем внешнем мире или во вроде бы безопасном подземном убежище.
Эта романтическая комедия из 90-х посвящена скорее не самой изоляции, а трудностям адаптации после возвращения во внешний мир. Адам (Брендан Фрейзер) родился и вырос под землей: его отец когда-то давно решил, что ядерная война неминуема, и заперся с супругой в бункере. Когда через тридцать с лишним лет запасы начали подходить к концу (представляете, сколько понадобилось бы гречки, если бы герои находились в России?), Адаму пришлось выбираться на поверхность. Там он не обнаружил обещанных радиоактивных мутантов, но современные обитатели Земли все же не на шутку сбили его с толку.