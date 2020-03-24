Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Наверх
24 марта 2020, Кино Mail.ruстатья

Изгои: 13 героев фильмов, которым пришлось несладко в изоляции

Жалуетесь на вынужденный карантин, сидя дома на мягком диване? Просто посмотрите на этих киногероев, оставшихся один на один с действительно невыносимыми обстоятельствами, и перестаньте хныкать!
1/13

«Изгой»

Сотрудник службы доставки FedEx Чак Ноланд (Том Хэнкс) оказывается единственным выжившим пассажиром самолета, потерпевшего крушение в Тихом океане. Дальше Чак, вынесенный волнами на необитаемый остров, превращается в кого-то вроде современного Робинзона Крузо; правда, Пятница до острова так и не добирается, поэтому герой Хэнкса делает себе друга из волейбольного мяча, дает ему имя Уилсон и четыре следующих года пытается не сойти с ума, беседуя с ним. И это если опустить подробности про поиски еды, воды и прочих необходимых для выживания «мелочей». По злой иронии судьбы, во время текущей эпидемии коронавируса сам Том Хэнкс подхватил COVID-19 и был госпитализирован — правда, в отличие от Ноланда, пробыл в изоляции совсем недолго и не в одиночестве: актера вместе с женой отпустили из больницы через четыре дня.

Далее: «Парень из пузыря»
2/13

«Парень из пузыря»

Прежде чем стать кинозвездой и секс-символом Голливуда, красавчик Джейк Джилленхол успел сыграть подростка Джимми Ливингстона, напрочь лишенного иммунитета. Мать Джимми помещает сына в пластиковый прозрачный пузырь, защищающий его от микробов (и вообще контактов с внешним миром). Но тот, несмотря на насмешки сверстников и очевидную затрудненность передвижений, все равно умудряется встретить любовь и даже отправиться за ней в многокилометровое путешествие. Джилленхол позже признавался, что, по задумке авторов, «Парень из пузыря» должен был стать гораздо мрачнее, но вмешались продюсеры, и лента превратилась в традиционную подростковую комедию – с хэппи-эндом в виде счастливого избавления от того самого пузыря.

Далее: «Я — легенда»
3/13

«Я — легенда»

Созданный учеными вирус выкосил 90 процентов человеческой популяции, а остальные 10 превратились в мутантов, жаждущих крови. Точнее, не 10, а около того: примерно у 0,2 процента людей обнаружился иммунитет. Тем не менее, военный медик Роберт Невилл (Уилл Смит) подозревает, что остался на свете совсем один. По крайней мере, в живописно опустевшем Нью-Йорке ему не удается обнаружить выживших — за исключением овчарки Саманты и толп мутантов. Тем не менее, Роберт не сдается и продолжает исследовать собственную кровь, чтобы разобраться, является ли мутация обратимой.

Далее: «Сияние»
4/13

«Сияние»

Писатель Джек Торранс (Джек Николсон) отправляется в добровольное изгнание: решает провести целую зиму в безлюдном отеле в горах в компании с женой и маленьким сыном. Джек считает, что изоляция поможет ему справиться с творческим кризисом и написать великий роман. Вместо этого одиночество и обитающие в гостинице «Оверлук» призраки сводят его с ума — и он с топором бросается на родственников. Если считать ленту Стэнли Кубрика не хоррором, а сюрреалистической драмой о распаде семьи, в фильме даже можно разглядеть счастливый конец: мать и ребенок выбираются из заточения пострадавшими, но целыми.

Далее: «ВАЛЛ-И»
5/13

«ВАЛЛ-И»

Главный герой одной из лучших полнометражек студии Pixar — маленький робот-уборщик, в одиночку старающийся навести порядок на давно покинутой населением Земле. За годы, проведенные в изоляции, ВАЛЛ-И сумел обустроить быт и наладить досуг (свободное время он посвящает просмотру мюзикла «Хеллоу, Долли!»). Одна беда: уборщик чувствует себя одиноким, поскольку единственным его другом является… таракан. Но однажды на Землю откуда-то из космоса прибывает похожая на новенький iPhone робот-исследовательница ЕВА, и жизнь ВАЛЛ-И начинает налаживаться.

Далее: «Пассажиры»
6/13

«Пассажиры»

Джим (Крис Пратт) — пассажир космического корабля, несущего тысячи землян к планете, которая должна стать их новым домом. Все путешествие продолжительностью в век Джим должен был проспать в специальной капсуле, но из-за неполадки проснулся на 90 лет раньше срока. Как он решил справляться с одиночеством? Разбудил симпатичную попутчицу Аврору (Дженнифер Лоуренс), убедив девушку, что в ее случае выход из гибернации тоже стал результатом неполадки. Десятки лет в изоляции — тяжелое испытание для любой пары, но Аврора и Джим с ним справились. Хочется верить, что текущий карантин, который наверняка продлится меньше, не станет причиной многочисленных разводов.

Далее: «В диких условиях»
7/13

«В диких условиях»

Сразу после завершения учебы в университете Кристофер МакКэндлесс (Эмиль Хирш) отдал все свои деньги на благотворительность, прервал контакты с семьей и отправился на поиски счастья. Он пару лет путешествовал по Америке и перебивался случайными заработками, а затем поселился в брошенном автобусе где-то на Аляске. Какие выводы сделал Крис за время, проведенное наедине с прекрасной и жестокой природой? Он понял, что хочет воссоединиться с родственниками! Примечательно, что МакКэндлесс — не выдуманный персонаж: в начале 1990-х молодой американец действительно совершил подобное путешествие.

Далее: «Гравитация»
8/13

«Гравитация»

Героине Сандры Буллок из фильма Альфонсо Куарона повезло, пожалуй, меньше всех остальных персонажей нашей подборки – она столкнулась с одиночеством поистине космического масштаба. Райан Стоун — единственный выживший член экипажа разрушенного шаттла. Только представьте, вы в одиночку застряли практически в открытом космосе, вокруг – в прямом смысле – ни-че-го, кроме пронзительной тишины, дрейфующих обломков и мучительного вида на родную Землю, до которой никак не дотянуться. Но воля нашей героини настолько сильна, что она не просто находит способ вернуться домой, но и попутно успевает разобраться с «тараканами» в голове.

Далее: «Жизнь Пи»
9/13

«Жизнь Пи»

И еще одна несчастная жертва крушения корабля – правда, не космического, а обычного. Впрочем, неизвестно, что страшнее – болтаться в космосе, как вышеупомянутая Сандра Буллок, или оказаться на открытой воде в спасательной шлюпке в компании зебры, гиены, орангутана и тигра – когда ты обычный подросток. И когда, в силу понятных обстоятельств, число пассажиров твоей лодки быстро сокращается с пяти до двух. Но не тут-то было! Герой знаменитого своей завораживающей красотой фильма Энга Ли, прежде чем достичь берегов, смог достаточно долго дрейфовать в океане, думая не только о том, как найти пищу и питьевую воду, но и как поделить крайне ограниченное пространство с бенгальским тигром.

Далее: «Не угаснет надежда»
10/13

«Не угаснет надежда»

Куда более мрачная, суровая и реалистичная, чем в «Жизни Пи», история изоляции (поначалу добровольной, но вскоре ставшей вынужденной) на бескрайних водных просторах – монофильм с Робертом Редфордом в роли безымянного пожилого мужчины, в одиночку совершающего путешествие на яхте через Индийский океан. Судно получает пробоину, рацию портит вода, лишая героя связи с внешним миром. Далее персонаж Редфорда на протяжении полутора часов демонстрирует чудеса изобретательности, молча сражаясь со стихией. Важный нюанс: оригинальное название картины звучит как «All Is Lost», то есть «Все потеряно»; при этом концовка фильма допускает разночтения. Российские же прокатчики решили подбавить оптимизма уже самим заголовком.

Далее: «Марсианин»
11/13

«Марсианин»

А вот наглядное пособие по выживанию в инопланетных условиях – на случай, если вы вдруг окажетесь в одинокой изоляции, например, на… Марсе. Биолог с лицом Мэтта Дэймона доходчиво расскажет и покажет, как научиться добывать воду из топлива, выращивать картошку в марсианском песочке, самостоятельно себя подлатать, да и вообще нескучно провести несколько лет – в ожидании команды спасателей.

Далее: «Кловерфилд, 10»
12/13

«Кловерфилд, 10»

Мишель (Мэри Элизабет Уинстэд) попадает в аварию, теряет сознание и просыпается в запертой комнате в подземном бункере. Ее тюремщик (Джон Гудман) утверждает, что замки и двери существуют ради ее же блага: поверхность Земли захвачена инопланетянами и отравлена каким-то газом, поэтому находиться в бункере безопаснее всего. Однако самой Мишель «спаситель» кажется подозрительным — ей придется разобраться, где же искать настоящих монстров: в непонятном и пугающем внешнем мире или во вроде бы безопасном подземном убежище.

Далее: «Взрыв из прошлого»
13/13

«Взрыв из прошлого»

Эта романтическая комедия из 90-х посвящена скорее не самой изоляции, а трудностям адаптации после возвращения во внешний мир. Адам (Брендан Фрейзер) родился и вырос под землей: его отец когда-то давно решил, что ядерная война неминуема, и заперся с супругой в бункере. Когда через тридцать с лишним лет запасы начали подходить к концу (представляете, сколько понадобилось бы гречки, если бы герои находились в России?), Адаму пришлось выбираться на поверхность. Там он не обнаружил обещанных радиоактивных мутантов, но современные обитатели Земли все же не на шутку сбили его с толку.

Далее: «Изгой»
Поделиться с друзьями!
Смотрите также
Том Хэнкс
Tom Hanks
Дженнифер Лоуренс
Jennifer Lawrence
Зрители требуют уволить нарушающую карантин актрису
69 р.
Парень из пузыря
Мэтт Дэймон
Matt Damon
Ольга Куриленко заявила об излечении от коронавируса
Крис Пратт
Chris Pratt
Джейк Джилленхол
Jake Gyllenhaal
Юлия Высоцкая поддержала творческий проект супруга
69 р.
Я — легенда
69 р.
Марсианин
Приговоренный к 23 годам тюрьмы Вайнштейн заболел коронавирусом
69 р.
Взрыв из прошлого
Джек Николсон
Jack Nicholson
Минкульт порекомендовал кинотеатрам приостановить работу
69 р.
Кловерфилд, 10
69 р.
Жизнь Пи
Кино на карантине: главные новости за неделю
129 р.
В диких условиях
69 р.
Пассажиры
Микки Рурк и другие звезды застряли в Латвии из-за карантина
69 р.
Сияние
Сандра Буллок
Sandra Bullock
Каннский кинофестиваль не состоится в мае
99 р.
Не угаснет надежда
Брендан Фрейзер
Brendan Fraser
Появились первые фото со съемок, для которых Асмус набирала вес
69 р.
Изгой
Джон Гудман
John Goodman
«Евровидение 2020» официально отменили
Мэри Элизабет Уинстэд
Mary Elizabeth Winstead
397 р.
ВАЛЛ·И
«Первый канал» прервал съемки шоу с Брежневой и Сигаловой
Роберт Редфорд
Robert Redford
69 р.
Гравитация
Из-за коронавируса отложена премьера «Черной вдовы» с Йоханссон
Эмиль Хирш
Emile Hirsch
Уилл Смит
Will Smith
От отрезанных от мира участников реалити-шоу скрыли пандемию
Фильм с предсказанием коронавируса стал самым популярным в мире
Актер из «Игры престолов» заразился коронавирусом
Идрис Эльба заразился коронавирусом
Кинотеатрам дали рекомендации по работе из-за коронавируса
Ольга Куриленко заразилась коронавирусом
Иван Ургант будет снимать свое шоу без зрителей
Съемки «Бэтмена» с Паттинсоном приостановили из-за коронавируса
Хэнкс на карантине, Йовович-младшая в Marvel: киноновости недели
Том Хэнкс приехал на съемки и заразился коронавирусом
«Евровидение» оказалось под угрозой из-за коронавируса
Ургант сравнил Собчак с коронавирусом
Шутку на «Первом» о происхождении коронавируса приняли за правду
Звезда «Во все тяжкие» спародировал культовую сцену из «Сияния»
13 жутких детей: актеры из популярных хорроров тогда и сейчас
Безрукова, Яценко с беременной женой на спецпоказе «Эпидемии»
Стивен Кинг оценил сиквел «Сияния»
От Козловского до Мориарти: звезды и блокбастеры на Comic Con Russia
Топор Джека Николсона из «Сияния» пустили с молотка
Внук Андрея Миронова стал ведущим на кинофестивале
Покажите детям: 5 необычных киноисторий дружбы людей и животных
Названы самые страшные и ломающие психику фильмы
Стало известно, кто сыграет главную роль в сиквеле «Сияния»
От Бэтмена до Крюгера: кого вы не заметили в новом фильме Спилберга
Плевки, насилие, харрасмент: 9 актрис, которых мучили режиссеры
Фильм про повзрослевшего мальчика из «Сияния» нашел режиссера
Актер, сыгравший мальчика в «Сиянии», рассказал о детской травме
Новости
Назван фильм с наибольшим количеством ругательств
Дэниэл Крэйг признался, что не мечтал о роли Джеймса Бонда
Мерьем Узерли рассказала, почему ушла из «Великолепного века»
Зрители требуют уволить нарушающую карантин актрису
Бузова показала фото со съемок нового шоу Степаненко
Ольга Куриленко заявила об излечении от коронавируса
Дракон из «Игры престолов» появился в «Мире дикого запада»
Юлия Высоцкая поддержала творческий проект супруга
Бледанс и Валуев снимаются в сериале с Галустяном: первые фото
Приговоренный к 23 годам тюрьмы Вайнштейн заболел коронавирусом
Известная актриса рассказала, что Валерия обманом попала на ТВ
Минкульт порекомендовал кинотеатрам приостановить работу
Самая влиятельная блондинка Голливуда: Риз Уизерспун — 44
Кино на карантине: главные новости за неделю
Микки Рурк и другие звезды застряли в Латвии из-за карантина
Танцор из клипа Little Big отреагировал на отмену «Евровидения»
Важно посмотреть: «Первый канал» покажет фильм «Съесть слона»
Каннский кинофестиваль не состоится в мае
Появились первые фото со съемок, для которых Асмус набирала вес
Бикович не считает Козловского и Петрова своими конкурентами
Zivert стала новой ведущей «Муз-ТВ»
Высоцкая объяснила, почему «не моет» руки в эфире «Едим дома»
Съемки спецвыпуска «Друзей» отложили
Брюсу Уиллису — 65: культовые роли и яркие кадры с актером
Цыганов и Ходченкова вместе снимаются в новом сериале
«Евровидение 2020» официально отменили
«Вот она — правда»: Успенская разоблачила шоу «Пусть говорят»
Хмельницкая пожаловалась на невостребованность из-за внешности
«Первый канал» прервал съемки шоу с Брежневой и Сигаловой
Все новости
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалыТелешоу
Новости
Пары стали жениться экспромтом из-за коронавируса Женихи и невесты по всему миру столкнулись с невозможностью сыграть пышную свадьбу из-за пандемии коронавируса
Дети
74-летний Петросян прокомментировал новость о рождении ребенка Юморист не стал отрицать отцовство
Леди
Топ онлайн-покупок: на AliExpress рухнули цены Многие обратили внимание на товары для дома, спорта и саморазвития.
Hi-Tech
Вы не поверите — эти 10 примеров сняты на смартфон Камера больше не нужна?
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловОбратная связь