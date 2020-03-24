Изгои: 13 героев фильмов, которым пришлось несладко в изоляции

Сотрудник службы доставки FedEx Чак Ноланд (Том Хэнкс) оказывается единственным выжившим пассажиром самолета, потерпевшего крушение в Тихом океане. Дальше Чак, вынесенный волнами на необитаемый остров, превращается в кого-то вроде современного Робинзона Крузо; правда, Пятница до острова так и не добирается, поэтому герой Хэнкса делает себе друга из волейбольного мяча, дает ему имя Уилсон и четыре следующих года пытается не сойти с ума, беседуя с ним. И это если опустить подробности про поиски еды, воды и прочих необходимых для выживания «мелочей». По злой иронии судьбы, во время текущей эпидемии коронавируса сам Том Хэнкс подхватил COVID-19 и был госпитализирован — правда, в отличие от Ноланда, пробыл в изоляции совсем недолго и не в одиночестве: актера вместе с женой отпустили из больницы через четыре дня.