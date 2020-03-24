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24 марта 2020, Lenta.Ruновость

Назван фильм с наибольшим количеством ругательств

В рейтинг вошли многие культовые и любимые зрителями по всему миру ленты
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Лента Мартина Скорсезе «Волк с Уолл-стрит» возглавила рейтинг англоязычных фильмов с наибольшим количеством бранных слов. Об этом сообщает портал Buzz Bingo. В вышедшей в 2013-м картине с Леонардо ДиКаприо в главной роли насчитали 715 ругательств.

На втором месте — «Неограненные драгоценности» братьев Сэфди с Адамом Сэндлером. В криминальной драме 2019 года нашли 646 бранных слов. На третьей строчке с 606 ругательствами оказался еще один фильм Скорсезе — выпущенное в 1995-м «Казино» с Робертом Де Ниро и Шэрон Стоун.

В топ-10 также вошли ленты «Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар» (509 ругательств), «Ярость» (489 ругательств), «Голос улиц» (468 ругательств), «Кровавое лето Сэма» (467 ругательств), «Не глотать» (432 ругательства), «Бешеные псы» (418 ругательств) и анимационная лента «Бивис и Батт-Хед уделывают Америку», в которой насчитали 414 ругательств.

Названы самые страшные и ломающие психику фильмы
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