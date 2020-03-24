Дэниэл Крэйг признался, что не мечтал о роли Джеймса Бонда

Люди постоянно спрашивают у меня, мечтал ли об этой роли. Но мой ответ — нет.

Несмотря на это, актер признает, что ему посчастливилось получить одну из лучших ролей в кино. Он также уверен, что сможет сыграть кого угодно после Бонда.