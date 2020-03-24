Дэниэл Крэйг признался, что не мечтал о роли Джеймса Бонда

Британский актер Дэниэл Крэйг, сыгравший агента 007 Джеймса Бонда в фильмах «Казино Рояль», «007: СПЕКТР», «007: Координаты „Скайфолл“», «Квант милосердия», заявил, что никогда не мечтал об этой роли. В интервью журналу Saga актер признался, что в детстве хотел сыграть супергероя — Супермена или Человека-паука. Он отметил:
Люди постоянно спрашивают у меня, мечтал ли об этой роли. Но мой ответ — нет.
Несмотря на это, актер признает, что ему посчастливилось получить одну из лучших ролей в кино. Он также уверен, что сможет сыграть кого угодно после Бонда.
25-й фильм о спецагенте 007 «Не время умирать» — последняя лента «бондианы» с Крэйгом в главной роли — должен был выйти в апреле, однако показ отложили из-за вспышки коронавируса. Режиссером картины выступил Кэри Фукунага, известный по работе над сериалом «Настоящий детектив». В боевике также сыграли Леа Сейду, Рэйф Файнс, Наоми Харрис, Бен Уишоу, Ана де Армас, Рами Малек, Кристоф Вальц.
Ранее Джеймса Бонда играли Шон Коннери, Джордж Лэзенби, Роджер Мур, Тимоти Далтон, Пирс Броснан.