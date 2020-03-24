Зрители требуют уволить нарушающую карантин актрису

Студия Marvel задумала разорвать контракт с актрисой Эванджелин Лилли, отказавшейся от соблюдения карантинного режима из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает We Got This Covered.
Руководство компании осталось недовольно комментариями артистки и приняло решение, что в картине «Человек-муравей 3» будет сокращено экранное время героини Осы, роль которой исполняет Лилли. После этого сотрудничество со звездой может быть прекращено.
Уточняется, что увольнения 40-летней артистки начали требовать из-за ее последних постов в инстаграме. В них знаменитость рассказывает, что по-прежнему посещает общественные места и продолжает водить детей на занятия по гимнастике.
В комментариях к одной из публикаций артистка пожаловалась, что «каждый раз что-то происходит в год выборов».
Лилли играет женщину-супергероя Осу в фильмах по комиксам Marvel с 2015 года и появилась в лентах «Человек-муравей», «Человек-муравей и Оса», «Мстители: Финал».