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23 марта 2020, Газета.Ruновость

Ольга Куриленко заявила об излечении от коронавируса

О болезни актриса сообщила 16 марта
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13
фотографий
13
фотографий
Все о коронавирусе

40-летняя актриса Ольга Куриленко рассказала в инстаграме о том, что полностью излечилась от коронавируса. Куриленко отметила, что в первую неделю болезни ей было очень плохо:

Я почти все время лежала с высокой температурой и много спала. Я спала 12 часов за ночь и потом еще часа 3-4 днем! Подняться было тяжело. Усталость сумасшедшая. Головная боль дикая.
Во время загрузки произошла ошибка.

По словам звезды, сейчас симптомов заболевания у нее почти нет, остался лишь кашель по утрам. О болезни актриса сообщила 16 марта.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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