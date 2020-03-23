Ольга Куриленко заявила об излечении от коронавируса

40-летняя актриса Ольга Куриленко рассказала в инстаграме о том, что полностью излечилась от коронавируса. Куриленко отметила, что в первую неделю болезни ей было очень плохо:
Я почти все время лежала с высокой температурой и много спала. Я спала 12 часов за ночь и потом еще часа 3-4 днем! Подняться было тяжело. Усталость сумасшедшая. Головная боль дикая.
По словам звезды, сейчас симптомов заболевания у нее почти нет, остался лишь кашель по утрам. О болезни актриса сообщила 16 марта.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.