Дракон из «Игры престолов» появился в «Мире дикого запада»

Во втором эпизоде третьего сезона «Мира дикого запада» появился дракон Дрогон из «Игры престолов». Кроссовер сериалов произошел из-за давнего знакомства шоураннеров Лизы Джой и Джонатана Нолана с создателями фэнтезийного шоу Дэвидом Бениоффом и Дэниэлом Уайссом, пишет Variety.

Бениофф и Уайсс также снялись в серии — они предстали в роли инженеров, которые раздумывают над тем, как украсть роботизированного дракона из парка развлечений.

Нолан признался журналистам, что идею кроссовера им предложил писатель Джордж Р.Р. Мартин, на книгах которого основана фэнтезийная телесага о вымышленном мире Семи королевств.

Шоураннер подчеркнул, что полноценного кроссовера вселенной «Игры престолов» с «Миром дикого Запада» ждать не стоит.