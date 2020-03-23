Дракон из «Игры престолов» появился в «Мире дикого запада»

Во втором эпизоде третьего сезона «Мира дикого запада» появился дракон Дрогон из «Игры престолов». Кроссовер сериалов произошел из-за давнего знакомства шоураннеров Лизы Джой и Джонатана Нолана с создателями фэнтезийного шоу Дэвидом Бениоффом и Дэниэлом Уайссом, пишет Variety.
Бениофф и Уайсс также снялись в серии — они предстали в роли инженеров, которые раздумывают над тем, как украсть роботизированного дракона из парка развлечений.
Нолан признался журналистам, что идею кроссовера им предложил писатель Джордж Р.Р. Мартин, на книгах которого основана фэнтезийная телесага о вымышленном мире Семи королевств.
Шоураннер подчеркнул, что полноценного кроссовера вселенной «Игры престолов» с «Миром дикого Запада» ждать не стоит.
Сериал «Игра престолов» выходил на канале HBO c 2011 по 2019 год и стал одним из наиболее популярных в истории. В телесаге рассказывается о вымышленном мире Семи королевств, где сражается за власть ряд аристократических семей, в то время как на человечество надвигается угроза от потусторонней расы. В шоу снялись Кит Харингтон, Эмилия Кларк, Софи Тернер, Питер Динклэйдж, Мэйси Уильямс, Николай Костер-Вальдау, Гвендолин Кристи, Лина Хиди, Роуз Лесли, Натали Дормер и другие.
Премьера «Мира дикого запада» состоялась в конце 2016 года. Первая часть сериала, основанная на фильме «Западный мир» 1973 года, рассказывала о гигантском парке, населенном андроидами, которые выполняют все прихоти людей-гостей. В шоу снялись Эван Рэйчел Вуд, Джеффри Райт, Эд Харрис, Джеймс Марсден, Энтони Хопкинс, Тэнди Ньютон, Люк Хемсворт, Тесса Томпсон и другие актеры.
Третий сезон «Мира дикого запада» стартовал 15 марта.