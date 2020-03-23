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23 марта 2020, Кино Mail.ruновость

Юлия Высоцкая поддержала творческий проект супруга

Андрей Кончаловский работает над документальным фильмом о карантине

82-летний Андрей Кончаловский собирается выпустить документальный фильм-исследование о жизни во время распространения коронавируса «Карантин по-русски». Режиссера, который пригласил соотечественников к участию в проекте, поддержала его супруга Юлия Высоцкая. Она разместила обращение постановщика в инстаграме.

Во время загрузки произошла ошибка.
Друзья, в попытке осмыслить те изменения, которые сейчас происходят в мире, я задумал фильм-исследование «Карантин по-русски». Для его создания мне нужно, чтобы как можно больше людей ответили на вопросы, которые я сформулировал.
Андрей Кончаловский

Кончаловский предложил каждому желающему принять участие в его проекте записать видео и рассказать о своем любимом месте в доме, о самых безумных покупках, связанных с тревожной обстановкой, о том, чем карантин в России отличается от карантина в Европе. Ролики режиссер попросил размещать в соцсетях с соответствующим хештегом. Он добавил, что хочет понять, как россияне переживают кризис в связи с пандемией коронавируса и как меняется их жизнь под давлением обстоятельств.

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