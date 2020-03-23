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23 марта 2020, Кино Mail.ruфоторепортажСъемки

Бледанс и Валуев снимаются в сериале с Галустяном: первые фото

Новое скетч-шоу «Миша портит все» выйдет на СТС

Михаил Галустян станет главной звездой нового научно-развлекательного скетч-шоу. Проект получил название «Миша портит все» и будет выходить на канале СТС. Кроме Галустяна, в первом сезоне зрители увидят Николая Валуева, Эвелину Бледанс, Елену Николаеву, известную по участию в сериале «Мамочки».

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Галустян примерит множество образов — он «сыграет» Джима Керри, Антонио Бандераса, почтальона Печкина. В каждой серии телепроекта герой актера будет развенчивать популярные мифы и стереотипы. Исполнитель главной роли отметил:

«Миша портит все» — это развлекательно-познавательное шоу, которое многое объясняет, рушит факты и открывает глаза на некоторые события. В этот раз меня ожидали съемки без аудитории, хотя в кадре я обращаюсь к людям, которые сидят по ту сторону экрана. В новом проекте я не буду серьезным, скорее, транслирую саркастическое настроение.
Михаил Галустян

Помогать Михаилу будут звездные эксперты и специалисты в различных областях: спортсмены, врачи, маркетологи и многие другие.

«Миша портит все» — российская адаптация британского ситкома «Адам портит все». В оригинальной версии главную роль исполнил популярный комик Адам Коновер.

Миша портит все
2020/Россия16+комедияскетч-шоу

Шоу «Миша портит все» стартует в эфире СТС 13 апреля в 19.00.

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