Бледанс и Валуев снимаются в сериале с Галустяном: первые фото

Михаил Галустян станет главной звездой нового научно-развлекательного скетч-шоу. Проект получил название «Миша портит все» и будет выходить на канале СТС. Кроме Галустяна, в первом сезоне зрители увидят Николая Валуева, Эвелину Бледанс, Елену Николаеву, известную по участию в сериале «Мамочки».
Галустян примерит множество образов — он «сыграет» Джима Керри, Антонио Бандераса, почтальона Печкина. В каждой серии телепроекта герой актера будет развенчивать популярные мифы и стереотипы. Исполнитель главной роли отметил:
«Миша портит все» — это развлекательно-познавательное шоу, которое многое объясняет, рушит факты и открывает глаза на некоторые события. В этот раз меня ожидали съемки без аудитории, хотя в кадре я обращаюсь к людям, которые сидят по ту сторону экрана. В новом проекте я не буду серьезным, скорее, транслирую саркастическое настроение.
Помогать Михаилу будут звездные эксперты и специалисты в различных областях: спортсмены, врачи, маркетологи и многие другие.
«Миша портит все» — российская адаптация британского ситкома «Адам портит все». В оригинальной версии главную роль исполнил популярный комик Адам Коновер.
Шоу «Миша портит все» стартует в эфире СТС 13 апреля в 19.00.