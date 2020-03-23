Бледанс и Валуев снимаются в сериале с Галустяном: первые фото

«Миша портит все» — это развлекательно-познавательное шоу, которое многое объясняет, рушит факты и открывает глаза на некоторые события. В этот раз меня ожидали съемки без аудитории, хотя в кадре я обращаюсь к людям, которые сидят по ту сторону экрана. В новом проекте я не буду серьезным, скорее, транслирую саркастическое настроение.