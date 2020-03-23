Приговоренный к 23 годам тюрьмы Вайнштейн заболел коронавирусом

У голливудского продюсера Харви Вайнштейна диагностировали новый тип коронавируса COVID-19. Об этом сообщает портал PressRepublican.

Отмечается, что Вайнштейн находится в тюрьме Венде в западной части Нью-Йорка. По словам источника, в исправительном учреждении также зафиксирован еще один случай заражения коронавирусом.

Громкий скандал вокруг Вайнштейна разгорелся в 2017 году. Свыше 80 женщин, в том числе известные актрисы, обвинили его в сексуальных домогательствах. 11 марта Харви Вайнштейна признали виновным в двух сексуальных преступлениях. Наказание он будет отбывать в тюрьме штата Нью-Йорк.