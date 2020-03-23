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23 марта 2020, Газета.Ruновость

Приговоренный к 23 годам тюрьмы Вайнштейн заболел коронавирусом

Анализ голливудского продюсера на новый тип коронавируса COVID-19 дал положительный результат
Харви Вайнштейн | Источник: Legion-Media.ru

У голливудского продюсера Харви Вайнштейна диагностировали новый тип коронавируса COVID-19. Об этом сообщает портал PressRepublican.

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Отмечается, что Вайнштейн находится в тюрьме Венде в западной части Нью-Йорка. По словам источника, в исправительном учреждении также зафиксирован еще один случай заражения коронавирусом.

Громкий скандал вокруг Вайнштейна разгорелся в 2017 году. Свыше 80 женщин, в том числе известные актрисы, обвинили его в сексуальных домогательствах. 11 марта Харви Вайнштейна признали виновным в двух сексуальных преступлениях. Наказание он будет отбывать в тюрьме штата Нью-Йорк.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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