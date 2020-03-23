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23 марта 2020, Lenta.Ruновость

Известная актриса рассказала, что Валерия обманом попала на ТВ

Татьяна Абрамова раскрыла тайну певицы в программе «Секрет на миллион»
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фотографий
8
фотографий
8
фотографий

Звезда российских сериалов, актриса Татьяна Абрамова, вспомнила об обмане певицы Валерии, который позволил ей закрепиться на телевидении. Как Абрамова рассказала в передаче «Секрет на миллион» на НТВ, певица солгала о своем возрасте, чтобы попасть в программу «Утренняя звезда».

В начале 1990-х Абрамова участвовала в «Утренней звезде» вместе с еще неизвестной Валерией. На тот момент певице было 23 года, хотя участие в программе могли принимать музыканты от 15 до 22 лет. Актриса рассказала:

Я [туда] приезжаю, и меня сразу ставят в пару с девушкой — ее тогда никто знать не знал — по имени Валерия. Я вижу, что девушка — уже взрослая тетечка, а мне 15 лет.
Татьяна Абрамова

Ее композитор обсудил этот вопрос с продюсером Валерии Александром Шульгиным — будущим вторым мужем певицы, вместе с которым был придуман ее псевдоним. Шульгин попросил прощения, объяснив, что для Валерии участие в «Утренней звезде» было последним шансом «зацепиться на телевидении и показать себя».

Авторы «Секрета на миллион» привели комментарий Валерии, которая призналась, что действительно нарушила условия конкурса. Она объяснила, что начинала проект, будучи 22-летней, а окончила участие в нем, когда ей исполнилось 23.

4.0
Секрет на миллион
2016/Россия16+ток-шоуразвлекательное
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«Утренняя звезда» — популярный телеконкурс юных талантов, выходивший на Первом канале с 1991-го по 2003 год. Передача дала старт карьере многих ныне известных российских исполнителей — Пелагеи, Ани Лорак, Сергея Лазарева и Влада Топалова, а также других ставших популярными музыкантов.

Актерским дебютом Татьяны Абрамовой стала главная роль в фильме Виталия Соломина «Охота», за которую она удостоилась премии за лучший кинодебют на кинофестивале в Риге. Также снималась в сериалах «Пятый ангел», «Личная жизнь доктора Селивановой», «Всегда говори „Всегда“», «Две судьбы» и др.

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