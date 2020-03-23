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23 марта 2020, РИА Новостиновость

Минкульт порекомендовал кинотеатрам приостановить работу

Подобные меры вводятся, чтобы не допустить распространения коронавируса
Источник: Агентство городских новостей «Москва»

МОСКВА, 22 мар — РИА «Новости». Министерство культуры рекомендовало кинотеатрам приостановить работу для посетителей с 23 марта в связи с распространением коронавируса.

«Соответствующий приказ подписан министром культуры Российской Федерации Ольгой Любимовой и доведен до органов исполнительной власти субъектов, а также органов местного самоуправления в сфере культуры», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В документе отмечается, что Минкульт вводит эти меры, чтобы не допустить распространения коронавируса.

Ранее ведомство ввело аналогичные ограничения в отношении музеев, театров, филармоний, цирков и других организаций. С 19 марта во всех субъектах действует режим повышенной готовности из-за коронавируса. Он предполагает отмену культурных, спортивных и иных массовых мероприятий, а также перевод образовательных учреждений на удаленный режим работы.

Напомним, 16 марта 47-летний британский актер Идрис Эльба объявил, что заразился коронавирусом, чуть раньше стало известно о том, что Ольга Куриленко также оказалась заражена. Вирус был найден и у американского актера Тома Хэнкса и его жены, успешно прошедших лечение и впоследствии выписанных из больницы.

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