Минкульт порекомендовал кинотеатрам приостановить работу

МОСКВА, 22 мар — РИА «Новости». Министерство культуры рекомендовало кинотеатрам приостановить работу для посетителей с 23 марта в связи с распространением коронавируса.

«Соответствующий приказ подписан министром культуры Российской Федерации Ольгой Любимовой и доведен до органов исполнительной власти субъектов, а также органов местного самоуправления в сфере культуры», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В документе отмечается, что Минкульт вводит эти меры, чтобы не допустить распространения коронавируса.

Ранее ведомство ввело аналогичные ограничения в отношении музеев, театров, филармоний, цирков и других организаций. С 19 марта во всех субъектах действует режим повышенной готовности из-за коронавируса. Он предполагает отмену культурных, спортивных и иных массовых мероприятий, а также перевод образовательных учреждений на удаленный режим работы.