Минкульт порекомендовал кинотеатрам приостановить работу

МОСКВА, 22 мар — РИА «Новости». Министерство культуры рекомендовало кинотеатрам приостановить работу для посетителей с 23 марта в связи с распространением коронавируса.
В документе отмечается, что Минкульт вводит эти меры, чтобы не допустить распространения коронавируса.
Ранее ведомство ввело аналогичные ограничения в отношении музеев, театров, филармоний, цирков и других организаций. С 19 марта во всех субъектах действует режим повышенной готовности из-за коронавируса. Он предполагает отмену культурных, спортивных и иных массовых мероприятий, а также перевод образовательных учреждений на удаленный режим работы.
Напомним, 16 марта 47-летний британский актер Идрис Эльба объявил, что заразился коронавирусом, чуть раньше стало известно о том, что Ольга Куриленко также оказалась заражена. Вирус был найден и у американского актера Тома Хэнкса и его жены, успешно прошедших лечение и впоследствии выписанных из больницы.