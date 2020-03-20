Микки Рурк и другие звезды застряли в Латвии из-за карантина

РИГА, 19 мар – РИА «Новости». Американский актер Микки Рурк, а также другие известные голливудские актеры не могут уехать из Латвии, так как в стране введен карантин из-за пандемии коронавируса, сообщил продюсер компании Forma Pro Films Игорь Пронин.
Рурк находился в Латвии на съемках фильма режиссера Мауро Боррелли о Второй мировой войне. Часть сцен планировалось снимать в Риге, Покайне и Лигатне.
Игорь Пронин сказал журналистам:
Микки Рурк сейчас в Латвии. Мы думаем, как его вернуть в США, потому что у него там контракты и ему нужно быть на месте… Вместе с Микки Рурком в Риге на съемках из-за карантина вынуждены оставаться и другие голливудские звезды – Роберт Неппер и Джексон Ретбоун. Мы сейчас думаем, как вернуть их на родину.
По его словам, Рурк находится в изоляции и ни с кем не контактирует, чтобы не заразиться.