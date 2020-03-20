Микки Рурк и другие звезды застряли в Латвии из-за карантина

Микки Рурк сейчас в Латвии. Мы думаем, как его вернуть в США, потому что у него там контракты и ему нужно быть на месте… Вместе с Микки Рурком в Риге на съемках из-за карантина вынуждены оставаться и другие голливудские звезды – Роберт Неппер и Джексон Ретбоун. Мы сейчас думаем, как вернуть их на родину.