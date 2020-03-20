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20 марта 2020, РИА Новостиновость

Танцор из клипа Little Big отреагировал на отмену «Евровидения»

Дмитрий Красилов опубликовал в инстаграме мем с намеком

МОСКВА, 19 мар — РИА «Новости». Танцор Дмитрий Красилов, который планировал ехать на «Евровидение» с группой Little Big, отнесся к отмене музыкального конкурса с юмором. Он опубликовал в инстаграме мем с подписью: «Мы-то знаем, что отменили потому, что едет пухляш, а значит, с первым местом все уже было понятно».

Во время загрузки произошла ошибка.

Также Красилов поблагодарил подписчиков за поддержку. Он написал:

Хочется сказать всем огромное спасибо за поддержку! Пусть эта дверь закрылась, но мы с вами сделали огромное дело! Убедить ребят, я думаю, было сложно, но благодаря вам у меня была эта возможность!

«Евровидение» собирались провести с 12 по 16 мая в Роттердаме, однако организаторы конкурса объявили о его отмене из-за коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку распространившегося более чем в 110 странах коронавируса пандемией — сильной эпидемией, которая может распространяться на большой территории. Всего в мире заразились около 218 тысяч человек, более 8,5 тысячи скончались.

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