Танцор из клипа Little Big отреагировал на отмену «Евровидения»

МОСКВА, 19 мар — РИА «Новости». Танцор Дмитрий Красилов, который планировал ехать на «Евровидение» с группой Little Big, отнесся к отмене музыкального конкурса с юмором. Он опубликовал в инстаграме мем с подписью: «Мы-то знаем, что отменили потому, что едет пухляш, а значит, с первым местом все уже было понятно».
Также Красилов поблагодарил подписчиков за поддержку. Он написал:
Хочется сказать всем огромное спасибо за поддержку! Пусть эта дверь закрылась, но мы с вами сделали огромное дело! Убедить ребят, я думаю, было сложно, но благодаря вам у меня была эта возможность!
«Евровидение» собирались провести с 12 по 16 мая в Роттердаме, однако организаторы конкурса объявили о его отмене из-за коронавируса.
Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку распространившегося более чем в 110 странах коронавируса пандемией — сильной эпидемией, которая может распространяться на большой территории. Всего в мире заразились около 218 тысяч человек, более 8,5 тысячи скончались.