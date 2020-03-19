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19 марта 2020, Кино Mail.ruновость

Бикович не считает Козловского и Петрова своими конкурентами

Актер рассказал о своем отношении к коллегам в шоу Ксении Собчак
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Сербский актер Милош Бикович стал новым героем шоу «Осторожно, Собчак!». 

В ходе беседы ведущая Ксения Собчак поговорила со звездой «Холопа» о карьере, личной жизни, отношении к религии и политике. Журналистка поинтересовалась, на кого сербский актер равняется в профессии, чьим ролям, возможно, завидует. В ответ Милош заявил, что у него нет кумира или образца для подражания, но он уважает таких актеров, как Данила Козловский и Александр Петров.

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В ответ Собчак заметила, что именно эти артисты в настоящее время составляют основную конкуренцию сербскому актеру. Однако Бикович не согласился с такой позицией:

Я не думаю, что это конкуренты. Мы достаточно разные.
Милош Бикович

Тем не менее, сербский актер подчеркнул, что ему приятно, что Собчак поставила его в один ряд с такими звездами. «[Вы наши] три богатыря», — заключила ведущая.

Милош также добавил, что ему нравится работать с Александром Палем и Александром Кузнецовым.

Напомним, Милош Бикович известен российским зрителям ролями в сериалах «Отель Элеон»,  «Гранд», фильмах «Балканский рубеж», «Холоп», «Кома».  В марте на «Первом канале» вышел сериал «Магомаев», где Бикович исполнил главную роль.

5.6
Магомаев
2020/Россия12+драмабиографиямузыкальные
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