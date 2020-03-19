Бикович не считает Козловского и Петрова своими конкурентами

Сербский актер Милош Бикович стал новым героем шоу «Осторожно, Собчак!».
В ходе беседы ведущая Ксения Собчак поговорила со звездой «Холопа» о карьере, личной жизни, отношении к религии и политике. Журналистка поинтересовалась, на кого сербский актер равняется в профессии, чьим ролям, возможно, завидует. В ответ Милош заявил, что у него нет кумира или образца для подражания, но он уважает таких актеров, как Данила Козловский и Александр Петров.
В ответ Собчак заметила, что именно эти артисты в настоящее время составляют основную конкуренцию сербскому актеру. Однако Бикович не согласился с такой позицией:
Я не думаю, что это конкуренты. Мы достаточно разные.
Тем не менее, сербский актер подчеркнул, что ему приятно, что Собчак поставила его в один ряд с такими звездами. «[Вы наши] три богатыря», — заключила ведущая.
Милош также добавил, что ему нравится работать с Александром Палем и Александром Кузнецовым.
Напомним, Милош Бикович известен российским зрителям ролями в сериалах «Отель Элеон», «Гранд», фильмах «Балканский рубеж», «Холоп», «Кома». В марте на «Первом канале» вышел сериал «Магомаев», где Бикович исполнил главную роль.