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19 марта 2020, Кино Mail.ruновость

Zivert стала новой ведущей «Муз-ТВ»

Певица будет вести чарт танцевальной музыки
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фотографий
8
фотографий
8
фотографий

20 марта на телеканале «Муз-ТВ» выйдет первый выпуск танцевального чарта DFM Dance Chart с певицей Zivert. Для популярной исполнительницы это станет дебютом в качестве телеведущей.

DFM Dance Chart — это программа, для которой радиостанция DFM отбирает лучшие танцевальные хиты. Как сообщает пресс-служба канала, «почувствовать и увидеть сумасшедшую энергию Zivert», дополняющую драйвовые композиции, можно будет 20 марта и далее каждую пятницу на канале «Муз-ТВ».

Напомним, ранее стало известно, что после 20 лет сотрудничества телеканал покинула Лера Кудрявцева. Это произошло после того, как глава телеканала Арман Давлетяров пригласил вести ежегодную премию «Муз-ТВ» Ольгу Бузову. Имена ведущих премии были объявлены, напомним, в ходе пресс-завтрака.

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