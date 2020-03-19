Zivert стала новой ведущей «Муз-ТВ»

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20 марта на телеканале «Муз-ТВ» выйдет первый выпуск танцевального чарта DFM Dance Chart с певицей Zivert. Для популярной исполнительницы это станет дебютом в качестве телеведущей.

DFM Dance Chart — это программа, для которой радиостанция DFM отбирает лучшие танцевальные хиты. Как сообщает пресс-служба канала, «почувствовать и увидеть сумасшедшую энергию Zivert», дополняющую драйвовые композиции, можно будет 20 марта и далее каждую пятницу на канале «Муз-ТВ».