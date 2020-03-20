Важно посмотреть: «Первый канал» покажет фильм «Съесть слона»

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Ночью 20 марта, накануне Международного дня человека с синдромом Дауна, «Первый канал» покажет фильм «Съесть слона». Картина рассказывает об инклюзивном кинотеатральном проекте «ВзаимоДействие», в котором играют артисты с синдромом Дауна. Главная героиня — 19-летняя Маша. Она мечтает стать актрисой, но ей мешает сильное волнение, которое вводит ее в оцепенение. Более опытные члены труппы помогают Маше преодолеть страх сцены, а заодно сами становятся раскованнее и свободнее. Вместе молодые, открытые и талантливые ребята репетируют необычный спектакль «Я танцую» и готовятся отправиться с ним на гастроли за границу.

Нетипичный фильм о необычных людях

История создания фильма началась в 2016 году со случайной встречи режиссера Юлии Сапоновой и продюсера Олеси Овчинниковой с хореографом и режиссером театра «Открытое искусство» Маргаритой Ребецкой. Вместе они и создали проект «ВзаимоДействие» — начали снимать социальные ролики с участием людей с синдромом Дауна. Когда Маргарита запустила работу над новым спектаклем «Я танцую», у Юлии возникла идея сделать об этом легкий, веселый и позитивный фильм.

Я знала, что существует много фильмов про театры с актерами с синдромом Дауна. И даже посмотрела некоторые из них. Но все они были сняты с идеей: „Вот мы, нормальные люди, а вот — они“. Даже фильмы с самыми добрыми и светлыми посылами оставляли меня с чувством сочувствия и сопереживания. То, что ощущала лично я от общения с ребятами, было совсем другим. В каждом из них я видела яркую индивидуальность. Мне очень хотелось передать в фильме то, что я ощущала. Это были чувства радости, удивления, любви, но никак не сочувствие. Юлия Сапонова

За время съемок было отснято 360 часов хронометража, основной конфликт картины поменялся, команда собиралась по ходу работы. Неизменной оставалась лишь главная идея проекта: развенчать закостенелые мифы и стереотипы о «солнечных людях», которые, в отличие от нас, умеют жить в настоящем моменте осознанно, но точно так же, как и мы, боятся, страдают, борются, мечтают и смеются.

«К людям с дополнительной хромосомой относятся или с неприятием и отчужденностью, а вследствие матери отказываются от своих особенных детей в роддоме, или испытывают к ним жалость, — делится продюсер проекта, председатель попечительского совета Благотворительного Фонда поддержки людей с синдромом Дауна «Синдром любви» Дмитрий Сергеев. — А на самом деле людей с синдромом Дауна не нужно жалеть. Как и любому другому человеку, им нужна простая человеческая поддержка».

Фильм «Съесть слона» важен тем, что не говорит прямо о диагнозе героев, ни к чему «в лоб» не призывает. Фильм показывает ребят с синдромом Дауна обычными людьми, которые независимо от наличия синдрома находятся в абсолютно жизненных для миллионов людей ситуациях: испытывают страх, выясняют отношения, испытывают чувства друг к другу. Дмитрий Сергеев

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По мнению Маргариты Ребецкой, очень важно повышать культурный и социальный уровни общества, и благодаря таким проектам, как фильм «Съесть слона», отношение общества к людям с синдромом Дауна будет меняться, а те в свою очередь получат возможность расти и развиваться, становиться увереннее в себе. Маргарита утверждает, что ребята, с которыми она работает вот уже несколько лет, сильно изменились за это время. К примеру, главная героиня ленты, Маша, изначально чувствовала себя крайне скованно, боялась сделать первый шаг, впадала в жуткий ступор.

Во время участия в театральных спектаклях характер Маши поменялся. Сейчас она у нас одна из лучших актрис. Больше всего снимается в видеороликах. В спектаклях она очень уверенная, бойкая, выразительная. Вот это крутая трансформация. Маргарита Ребецкая