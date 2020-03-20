Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Наверх
Подборки
20 сериалов
Психотерапевт Кидман, юрист Бланшетт: главные сериалы весны 2020
10 телешоу
Реальная любовь: 10 увлекательных шоу про отношения
12 сериалов
Диверсанты и шпионы: 10 военных детективных сериалов
10 сериалов
Провокаторы: 10 сериалов про эксцентричных психологов
10 сериалов
10 необычных сериалов для романтического вечера
10 фильмов
Главное — настрой: 10 позитивных фильмов, чтобы не унывать
50 фильмов
Джуди, Джеки и Коко: 50 вдохновляющих фильмов про великих женщин
70 фильмов
Все о ней: фильмы, которые помогут лучше понять женщин
20 фильмов
Зима, уходи: теплые фильмы для весеннего настроения
15 фильмов
Ходченкова с саблей, Петров с мячом: 15 главных фильмов весны

Дом

Можно ли уборщице купить квартиру в Москве? Рассказ кыргызстанки
IKEA предложила расплачиваться временем за покупки в магазине
Как выглядит дом дизайнера интерьеров?
20 марта 2020, Кино Mail.ruстатья

Важно посмотреть: «Первый канал» покажет фильм «Съесть слона»

Документальная лирическая комедия о необычном московском театре развеивает стереотипы в отношении людей с синдромом Дауна
15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий

Ночью 20 марта, накануне Международного дня человека с синдромом Дауна, «Первый канал» покажет фильм «Съесть слона». Картина рассказывает об инклюзивном кинотеатральном проекте «ВзаимоДействие», в котором играют артисты с синдромом Дауна. Главная героиня — 19-летняя Маша. Она мечтает стать актрисой, но ей мешает сильное волнение, которое вводит ее в оцепенение. Более опытные члены труппы помогают Маше преодолеть страх сцены, а заодно сами становятся раскованнее и свободнее. Вместе молодые, открытые и талантливые ребята репетируют необычный спектакль «Я танцую» и готовятся отправиться с ним на гастроли за границу.

Нетипичный фильм о необычных людях

История создания фильма началась в 2016 году со случайной встречи режиссера Юлии Сапоновой и продюсера Олеси Овчинниковой с хореографом и режиссером театра «Открытое искусство» Маргаритой Ребецкой. Вместе они и создали проект «ВзаимоДействие» — начали снимать социальные ролики с участием людей с синдромом Дауна. Когда Маргарита запустила работу над новым спектаклем «Я танцую», у Юлии возникла идея сделать об этом легкий, веселый и позитивный фильм.

Новость
«Наш театр работает не ради искусства»: история девушки, которая создала театр для людей с синдромом Дауна
Я знала, что существует много фильмов про театры с актерами с синдромом Дауна. И даже посмотрела некоторые из них. Но все они были сняты с идеей: „Вот мы, нормальные люди, а вот — они“. Даже фильмы с самыми добрыми и светлыми посылами оставляли меня с чувством сочувствия и сопереживания. То, что ощущала лично я от общения с ребятами, было совсем другим. В каждом из них я видела яркую индивидуальность. Мне очень хотелось передать в фильме то, что я ощущала. Это были чувства радости, удивления, любви, но никак не сочувствие.
Юлия Сапонова

За время съемок было отснято 360 часов хронометража, основной конфликт картины поменялся, команда собиралась по ходу работы. Неизменной оставалась лишь главная идея проекта: развенчать закостенелые мифы и стереотипы о «солнечных людях», которые, в отличие от нас, умеют жить в настоящем моменте осознанно, но точно так же, как и мы, боятся, страдают, борются, мечтают и смеются.

«К людям с дополнительной хромосомой относятся или с неприятием и отчужденностью, а вследствие матери отказываются от своих особенных детей в роддоме, или испытывают к ним жалость, — делится продюсер проекта, председатель попечительского совета Благотворительного Фонда поддержки людей с синдромом Дауна «Синдром любви» Дмитрий Сергеев. — А на самом деле людей с синдромом Дауна не нужно жалеть. Как и любому другому человеку, им нужна простая человеческая поддержка».

Фильм «Съесть слона» важен тем, что не говорит прямо о диагнозе героев, ни к чему «в лоб» не призывает. Фильм показывает ребят с синдромом Дауна обычными людьми, которые независимо от наличия синдрома находятся в абсолютно жизненных для миллионов людей ситуациях: испытывают страх, выясняют отношения, испытывают чувства друг к другу.
Дмитрий Сергеев
Во время загрузки произошла ошибка.

По мнению Маргариты Ребецкой, очень важно повышать культурный и социальный уровни общества, и благодаря таким проектам, как фильм «Съесть слона», отношение общества к людям с синдромом Дауна будет меняться, а те в свою очередь получат возможность расти и развиваться, становиться увереннее в себе. Маргарита утверждает, что ребята, с которыми она работает вот уже несколько лет, сильно изменились за это время. К примеру, главная героиня ленты, Маша, изначально чувствовала себя крайне скованно, боялась сделать первый шаг, впадала в жуткий ступор. 

Во время участия в театральных спектаклях характер Маши поменялся. Сейчас она у нас одна из лучших актрис. Больше всего снимается в видеороликах. В спектаклях она очень уверенная, бойкая, выразительная. Вот это крутая трансформация.
Маргарита Ребецкая

Увидеть трогательную и пронзительную историю Маши и ее коллег по театру можно 20 марта, в 0:00, на «Первом канале».

Съесть слона
2020/Россиякомедиядокументальный
Моя оценка
Смотреть трейлер
Поделиться с друзьями!
Смотрите также
Юлия Сапонова
Маргарита Ребецкая
«Вот она — правда»: Успенская разоблачила шоу «Пусть говорят»
Олеся Овчинникова
Съесть слона
«Первый канал» прервал съемки шоу с Брежневой и Сигаловой
Гузееву довели до слез на съемках «Давай поженимся!»
Иван Ургант будет снимать свое шоу без зрителей
Рудковская высказалась о песне Little Big для «Евровидения»
Шепелеву нашли замену в шоу «На самом деле»
Как отреагировали звезды на отправку Little Big на «Евровидение»
Дмитрий Шепелев уходит с «Первого канала»
Ксения Собчак ответила на критику своего нового телешоу
Шутку на «Первом» о происхождении коронавируса приняли за правду
Светлана Зейналова преобразилась в шоу «Модный приговор»
«Первый канал» запускает шоу с Собчак и Гордоном
Нагиев, Гагарина, Баста, Меладзе на съемках шоу «Голос. Дети»
Толкалина и Лазарев-мл. играют любовь в сериале: фото со съемок
Брежнева стала мастером танцевального шоу на «Первом»
Названы наставники нового сезона «Голос. Дети»
Вилкова, Семчев, Лыков на съемках мистической мелодрамы
Муромцева отказалась сниматься в сериале Прилучного и пожалела
Пугачева и «Богемская рапсодия»: что смотреть по ТВ на каникулах
Петросяна возмутил выпуск «Пусть говорят» о его разводе
Навка, Лолита, Галкин снялись в «Новогодней ночи на Первом»
Дмитрий Харатьян спустя 36 лет вернулся к роли следователя
Якубович объяснил ошибку в слове на «Поле чудес»
Банщикова приступила к съемкам в пятом сезоне «Ищейки»
Режиссер показала съемки новых серий «Ничто не случается дважды»
Иванова и ребенок: фото со съемок «Теста на беременность 2»
СМИ: выход продолжения «Мажора» откладывается
Участница «Давай поженимся!» пригрозила Сябитовой судом
Познер поддержал Галкина, рассказавшего о цензуре на ТВ
Малахов раскрыл наиболее дорого обошедшегося гостя своего шоу
Светлаков назвал причину закрытия «Прожекторперисхилтон»
В шоу «Давай поженимся!» пришел жених в костюме Человека-паука
Семья Юлии Началовой одобрила идею снять сериал о певице
Астролог «Давай поженимся!» ответила обвинившим шоу в постановке
Мартиросян стал ведущим нового шоу на «Первом канале»
«Пусть говорят» пригрозили судом из-за выпуска про Заворотнюк
Дочь ведущей «Давай поженимся!» заявила о сложных съемках шоу
Ургант пошутил над Биланом на «Первом» из-за «пьяного» концерта
Снигирь впечатлила очередным историческим образом на съемках
Спасший 226 пассажиров пилот сказал, кто должен сыграть его
Дима Билан объяснил нежелание возвращаться в «Голос»
Эрнст назвал условие для возвращения Друзя в «Что? Где? Когда?»
Сюткин впервые стал наставником «Голоса»
Двухлетняя дочь Банщиковой играет сына главной героини «Ищейки»
Климова и Панкратов-Черный вместе снимаются в военной драме
Валерия, Лещенко, гусли и тысяча чертей: как снимают «Голос 60+»
Валерия и Боярский — о решении стать жюри шоу «Голос 60+»
Валерия и Боярский стали новыми наставниками шоу «Голос 60+»
Выпуск «Пусть говорят» с Викторией Лопыревой сняли с эфира
Юлия Меньшова отмечает 50-летие
Новости
Каннский кинофестиваль не состоится в мае
Появились первые фото со съемок, для которых Асмус набирала вес
Бикович не считает Козловского и Петрова своими конкурентами
Zivert стала новой ведущей «Муз-ТВ»
Высоцкая объяснила, почему «не моет» руки в эфире «Едим дома»
Съемки спецвыпуска «Друзей» отложили
Брюсу Уиллису — 65: культовые роли и яркие кадры с актером
Цыганов и Ходченкова вместе снимаются в новом сериале
«Евровидение 2020» официально отменили
«Вот она — правда»: Успенская разоблачила шоу «Пусть говорят»
Хмельницкая пожаловалась на невостребованность из-за внешности
«Первый канал» прервал съемки шоу с Брежневой и Сигаловой
Из-за коронавируса отложена премьера «Черной вдовы» с Йоханссон
Названы имена новых ведущих «Орла и решки»
От отрезанных от мира участников реалити-шоу скрыли пандемию
Ставший мемом танцор из клипа Little Big поедет на «Евровидение»
Фильм с предсказанием коронавируса стал самым популярным в мире
Комиссаров уволил ведущую из своего шоу «Битва престолов»
Народная артистка СССР Юлия Борисова отмечает 95-летний юбилей
Актер из «Игры престолов» заразился коронавирусом
Названа худшая актриса по версии премии «Золотая малина»
Гузееву довели до слез на съемках «Давай поженимся!»
Идрис Эльба заразился коронавирусом
Дочь Сталлоне снимется в сериале вместе с Брюсом Уиллисом
Кинотеатрам дали рекомендации по работе из-за коронавируса
Крид, Барановская и Лазарев на фестивале «Жара» в Сочи
Ольга Куриленко заразилась коронавирусом
Иван Ургант будет снимать свое шоу без зрителей
Съемки «Бэтмена» с Паттинсоном приостановили из-за коронавируса
Все новости
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалыТелешоу
Новости
Россияне массово отреагировали на отмену «Евровидения» Многие российские пользователи соцсетей расстроились из-за отмены "Евровидения-2020". И дело вовсе не в пламенной любви к песенному конкурсу
Популярные темы на «Детях»
Люди, вы прям трясетесь от боязни заразиться коронавирусом? 417
Непростая ситуация с родственниками. 269
Какой у вас маникюр? 232
Забавные картинки 181
Леди
Обуваемся стильно: 5 пар, которые идеально дополнят пальто Весна – отличный повод для того, чтобы составить сложные образы
Hi-Tech
Представлена новая версия легендарного Nokia 5310 Незабытая классика
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловОбратная связь