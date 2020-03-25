VR в библиотеке: как фантастические фильмы проникли в нашу жизнь

Предугаданные новинки техники

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Приборы и гаджеты, которые сначала показали в кино, а потом действительно создали, исчисляются десятками. Золотая жила — культовый для гиков «Стартрек». Репликатор, подозрительно похожий на 3D-принтер, прообразы мобильных телефонов и беспроводной гарнитуры, планшетов и «умных часов», даже универсальных переводчиков... Иногда кажется, что инженеры сидели перед экранами с блокнотами и просили сценаристов сериала: «Ребята, ну помедленнее, пожалуйста, я же записываю!».

Впрочем, видеозвонки, которые можно считать прообразом скайпа, сценаристы «Стартрека», кажется, сами подсмотрели, да не у кого-то, а у Фрица Ланга в легендарном «Метрополисе». Этот фильм 1926 года высмеивали: в нем информационные технологии вытеснили физический труд — что ж, Ланг предвидел даже клонирование. Шах и мат, оппоненты!

Хранение и передача информации

Передача огромных объемов данных за мгновение, суперсистемы хранения и презентации информации — самая эффектная составляющая кинофантастики. Было бы здорово загружать в мозг информацию, просто приложив руку к книге, как героиня Ким Бейсингер в фильме «Моя мачеха — инопланетянка», но пока мы до этого не дошли. Зато видеопрезентацию в 3D получить уже можно — а во времена выхода первых «Звездных войн» такое умел разве что R2D2.

Современная модельная библиотека

Помните, в «Кванте милосердия» агенты «Ми-6» изучали информацию на футуристичном сенсорном столе? Такие устройства уже есть, и совсем рядом – в библиотеках! Да-да, мы не ошиблись. Это стало возможным благодаря нацпроекту «Культура»: теперь в этих пространствах на смену запаху пыли и строгим шиканьям библиотекаря пришли новые технологии. VR-шлемы, графические планшеты, экшн-камеры, зоны для работы и отдыха – в современных модельных библиотеках, созданных при поддержке Министерства культуры РФ, можно оказаться среди всего того, о чем мечтали авторы научной фантастики.

Не покидая комнаты: библиотека на дому и виртуальный концертный зал

Более того, теперь, чтобы взять интересующую книгу в библиотеке, совсем не обязательно за ней идти, ведь есть альтернатива – Национальная электронная библиотека (НЭБ).

Это большое онлайн-хранилище, регулярно пополняемое поступающими обязательными экземплярами документов в электронном виде и оцифрованными объектами из фондов библиотек России. Часть произведений доступна для чтения без регистрации, к некоторым современным книгам доступ возможен после авторизации через портал госуслуг.

Не помните название заинтересовавшего вас произведения? Просто введите в поисковую строку отрывок из него или имя автора — и все найдется!

В онлайн-пространство сегодня перебираются также спектакли и концерты — теперь можно запросто почувствовать себя героями «Пятого элемента» — к примеру, зрителями на выступлении неповторимой Плавалагуны.

Увидеть и услышать кого-то так, словно он прямо перед вами, можно не только заседая в Галактическом Сенате – достаточно отправиться на представление в виртуальный концертный зал. В рамках того же нацпроекта «Культура» они появились по всей стране на радость ценителям искусства из небольших городков и поселков.

Протестировать новинку можно, например, в Свердловской государственной филармонии: оркестр играет там, а смотрят и слушают музыкантов люди по всей области. Теперь не нужно далеко ехать, чтобы ощутить атмосферу искусства, которое творится здесь и сейчас — пусть и в сотнях километров от вашего физического местонахождения.

Искусственный интеллект как друг, помощник или романтический партнер

Тоталитарное общество, подавляющее и контролирующее граждан, — излюбленная тема фантастических фильмов. В «Особом мнении» показали вершину такого контроля: людей наказывают за одну возможность совершения преступления в будущем. В фильме провидцы могли читать их мысли, чтобы предсказать поведение. Однако читать мысли можно не только ради власти над миром: это, например, нужно в медицине. Технологии, основанные на МРТ и ЭЭГ, уже разрабатывают, например, для управления интерфейсом «мозг-компьютер» — когда человек не может двигаться или лишен возможности нормально коммуницировать.

Или вспомним фильм «Марджори Прайм»: женщине с болезнью Альцгеймера помогает бороться с болезнью голограмма покойного мужа. Недавняя новость о кореянке, которая с помощью VR смогла пообщаться с умершей дочерью, вплотную пододвинула нас к реальности виртуальных копий.

Кадр из фильма «Бегущий по лезвию 2049»

До решения этических проблем «романа с роботом» — подобного тому, что показан в фильме «Из машины», — кажется, еще есть время, а вот отношения с искусственным интеллектом, как в картине «Она» Спайка Джонса, уже стали реальностью: в интернете несложно наткнуться на новости о том, как прямо сейчас люди вступают в брак с собственным телефоном.

Виртуальная реальность

Однажды заглянув в «Матрицу», мир стал мечтать попасть в виртуальный мир — может, не такой опасный, но такой же потрясающе пластичный. В последние годы дополненная и виртуальная реальности стали частью нашей жизни. Геймдев-индустрия уже породила игры, в которых можно полностью погрузиться в VR, были бы деньги на шлем и костюм — например, Tesla Suit позволяет ощущать, как надевшего его игрока кусает зомби. Недаром приключения геймеров, для которых гильдия становится семьей, а игра занимает практически всю жизнь, помогли «Первому игроку приготовиться» сорвать такую кассу.

Если волшебства хочется добавить, оставаясь при этом в реальном мире, — есть дополненная реальность. Миллионы сходили с ума по «Pokemon Go», а сегодня подобные технологии используются, например, в музеях. Приложение Artefact, разработанное совместно со специалистами Министерства культуры РФ, – отличный вариант для тех, кто любит знакомиться с экспонатами самостоятельно.

Наводите гаджет на картину и сразу получаете исчерпывающую справку о предмете искусства или видите, как раньше выглядели исторические места. Нет возможности ехать в музей? Это же приложение позволит вам загрузить каталог произведений искусства и не только прочитать об интересующей вас картине, но и даже «повесить» ее на стену у себя дома.